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Konya'da tartıştığı apartman görevlisini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Konya'da tartıştığı apartman görevlisini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

27.10.2021 21:01
Konya'da tartıştığı apartman görevlisini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde tartıştığı apartman görevlisini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde tartıştığı apartman görevlisini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Erenler Mahallesi'ndeki bir sitede, çizilen otomobiline göz kulak olmadığı iddiasıyla tartıştığı apartman görevlisi Adem Topbaş'ı (24) bıçakla öldüren katil zanlısı Ahmet Ü'nün (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlının polisteki ifadesinde, "Otomobilim daha önce de çizildi. Bunun üzerine apartman görevlisi Topbaş'tan aracı sürekli kontrol etmesini ve kimin çizdiğini bulmasını istedim. Topbaş, 'Bu benim görevim değil' diyerek tepki gösterdi. Olay günü yine otomobilim çizilince güvenlik kamerasından kimin çizdiğini bulmak istedim. Bodrum katta tartışırken Topbaş bıçak çekti. Kavga esnasında yere düşen bıçağı alıp ona doğru savurdum." dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan apartman görevlisinin bıçaklanma anı ve markete sığındığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, apartmanın bodrumuna inen şüphelinin, tartıştığı Topbaş'ı bıçakladığı görülüyor. Diğer görüntüde bıçaklandıktan sonra yaralı halde apartmanın altındaki markete giren Topbaş'ın kanlar içinde yere yığıldığı, arkasından markete giren şüpheli Ahmet Ü'nün de Topbaş'ın üzerine çıkarak, bıçaklamaya çalıştığı görülüyor.

Görüntülerde, market görevlisinin, şüpheli Ahmet Ü'yü Topbaş'ın üzerinden alarak uzaklaştırması da yer alıyor.

Olay

Merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi'ndeki sitede oturan Ahmet Ü, dün akşam saatlerinde otoparkta duran otomobilinin çizilmesini gerekçe göstererek, apartman görevlisi Adem Topbaş ile tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Ü. bıçakla Topbaş'ı yaralamış, 112 Acil Servis ekiplerince Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Topbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Zanlı da olaydan kısa bir süre sonra gözaltına alınmıştı.

Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da tartıştığı apartman görevlisini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da tartıştığı apartman görevlisini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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