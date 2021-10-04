Konya'da temel kazısı sırasında bitişikteki evin bahçe duvarı ve eklentisi çöktü - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde inşaat temeli için yapılan kazı çalışmaları sırasında bitişiğindeki iki katlı evin bahçe duvarı ile eklentisi çöktü.

Camikebir Mahallesi Şehit Cengiz Köylüoğlu Caddesi'nde temel kazı çalışması yapılan bir evin, bitişiğindeki iki katlı evin bahçe duvarı ile eve sonradan eklenerek tuvalet ve mutfak olarak kullanılan eklentisinde çökme meydana geldi.

Çökmenin yaşandığı evin sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.