Son dakika haberleri: Tuzlukçu Belediye Başkanının yaralandığı kazada ölen gencin cenazesi defnedildi - Son Dakika

Dün meydana gelen kazada, Atilla Özsoy yönetimindeki 06 FV 5047 plakalı otomobil, Antalya-Akşehir kara yolunun Engili Mahallesi yakınlarında Ramazan Uğur 'un (37) kullandığı 42 YF 252 plakalı kamyona arkadan çarpmıştı. Kazada araçtaki Abdullah Azmi Uyar, olay yerinde hayatını kaybetmiş, Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa ve sürücü Atilla Özsoy yaralanmıştı.

Öte yandan kazada yaralanan Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akşehir'de geçirmiş olduğumuz trafik kazasından birkaç kırıkla kurtuldum. Aynı araçta bulunduğum kardeşimiz Abdullah Azmi Uyar kazada hayatını kaybetti. Azmi kardeşime Allah'tan rahmet değerli ailesine başsağlığı dilerim. Telefonlara bakamıyorum. Arayıp soranlara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Cenazeye, Uyar'ın yakınlarının yanı sıra, Akşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Serhat Arslan ve MHP Akşehir İlçe Başkanı Salih Akça ile vatandaşlar katıldı.

Akşehir Belediye Meclisi üyesi Hüseyin Uyar 'ın yeğeni olduğu belirtilen Uyar'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Akşehir ilçesine bağlı Engili Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Azmi Uyar'ın (34) cenazesi, yakınları tarafından Akşehir Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Cankurtaran Mahallesi Camisi'ne getirildi.

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