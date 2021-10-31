Konya'da uyuşturucu ele geçirilen iki araçtaki 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Konya'da uyuşturucu ele geçirilen iki araçtaki 3 kişi gözaltına alındı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 otomobilde 3 kilo 59 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 otomobilde 3 kilo 59 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Konya Narkotik Şube Müdürlüğü ve Seydişehir Narkotik Grup Amirliğine bağlı ekipler, uygulama noktasında iki otomobili durdurdu. Ekiplerce araçlarda yapılan aramada bagajda stepneye gizlenmiş 8 paket halinde 3 kilo 59 gram kubar esrar ele geçirildi. Araçlardaki M.S.B. (19), Z.Ö. (24) ve E.B. (25) gözaltına alındı.

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