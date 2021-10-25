Konya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika

Konya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik yaptığı detaylı çalışmalar neticesinde, Çelebi, Sahibiata, Tatlıcak ve Alakova mahallelerindeki ikametlerde ve Ankara Yolu uygulama noktasında bir araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda 4 ikamet ve 1 araçta yapılan aramalarda, 550 gram metamfetamin, 130,5 gram eroin, 53 adet uyuşturucu hap, 88 gram tütüne emdirilmiş uyuşturucu madde, uyuşturucu yapımında kullanılan 2 parça sıvı-toz ve 75 gram sentetik madde ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinde kullanılan 1 adet hassas terazi, 100 adet silah mermisi ve 25 bin 890 TL'ye de el konuldu.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü operasyonlarda, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek ve uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından gözaltına alınan 3'ü yabancı uyruklu 8 şahıstan 1'i adli kontrol şartıyla 3 şahıs serbest bırakıldı. 5 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA