Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Karatay, Selçuklu, Meram, Ereğli ve Seydişehir ilçelerinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, 95 gram metamfetamin, 30 gram eroin, 5 bin 69 uyuşturucu hap, 1 kilo 420 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, polisteki ifadesinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 6 zanlılardan 3'ü tutuklandı, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika