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"Kadınlar Pazarı" mevsim renklerine büründü - Son Dakika

"Kadınlar Pazarı" mevsim renklerine büründü

13.10.2021 11:01

Konya'da "Kadınlar Pazarı" olarak bilinen Melike Hatun Çarşısı, yaz ve kış meyvelerinin bir arada bulunabildiği sonbahar mevsiminde rengarenk tezgahlarıyla dikkati çekiyor.

Konya'da "Kadınlar Pazarı" olarak bilinen Melike Hatun Çarşısı, yaz ve kış meyvelerinin bir arada bulunabildiği sonbahar mevsiminde rengarenk tezgahlarıyla dikkati çekiyor.

Karatay ilçesinde bir asırdır canlılığını koruyan çarşı, adını Hazreti Mevlana'nın kızı Melike Hatun'dan alıyor.

Kentin birçok yöresel lezzetinin bulunabildiği çarşıda, zengin meyve ve sebze çeşidinin yanı sıra bakliyattan süt ürünlerine, kırmızı ve beyaz etten kuruyemişe, baharat çeşitlerine kadar tüm gıda ürünlerine ulaşılabiliyor.

Kapalı pazar konumundaki çarşının üst katı, rengarenk tezgahları izlemek için gelenlere farklı bir atmosfer sunuyor.

Mevlana Müzesi'yle beraber diğer tarihi yapılara da yakın olan çarşıya, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra profesyonel ve amatör fotoğrafçılar uğramadan geçmiyor.

"Tezgahlar dizaynı, dizilişiyle renk cümbüşü oluşturuyor"

Konya Pazarcılar Odası Başkan Vekili Murat Petek, AA muhabirine, Kadınlar Pazarı'nın Konya'nın en eski pazarlarından olduğunu söyledi.

Geçmişte köylerden gelen kadınların ürünlerini sattığı bir yer olduğu için Kadınlar Pazarı denildiğini belirten Petek, "Yaklaşık 25 sene önce buraya yeni bir bina yapıldı. Esnafı içeriye aldılar. Sabit olarak her gün kurulan pazara gelenler sebze, meyve, peynir, balık, et gibi bütün ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bir de şehrin merkezinde ve uzun yıllar önce kurulan bir pazar olduğu için burayı bilmeyen yok." diye konuştu.

Çarşının, kente gelen turistler ve fotoğrafçılar tarafından en çok uğranılan mekanlardan olduğunu kaydeden Petek, şöyle konuştu:

"Çarşının ikinci üçüncü katından çekilen fotoğraflar baya güzel oluyor. Gelenler orayı ziyaret edip fotoğraf çekiyorlar. Burası Konya'mıza da bir güzellik katıyor. Normalde insanlar pazara girdiği zaman bütün çeşitleri görebiliyor ama asıl güzelliği yakından iyi seçilemiyor. Yukarıdan kuşbaşı bakıldığında güzelliği daha iyi görünüyor. Bir de bizim tezgah dizilişimiz vitrindir. Nasıl mağazalarda vitrinde en güzeller sergilenirse oralar da bizim vitrinimizdir. Tezgahların dizaynı, dizilişiyle birlikte yukarıdan fotoğraf çekildiği zaman çok güzel bir renk cümbüşü oluşuyor. O da göze hoş geliyor."

"Burası peynirin de merkezi"

Gelenlerin çarşıdan çok memnun ayrıldığını dile getiren Petek, "İnsanlar gıda üzerine aradığı her şeyi bulabiliyor. Bizim küflü peynirimiz de meşhurdur. Aynı zamanda burası peynirin de merkezi diyebiliriz. Peynirci arkadaşlarımızın sayısı da çok. Müşteriler olsun ziyaretçiler olsun gelenlerin tepkileri çok güzel oluyor." dedi.

Kadın esnaf sayısının günümüzde bir elin parmağını geçmediğini aktaran Petek şöyle deva etti:

"Yıllar önce bizim semt pazarlarımıza kadın satıcılarımız çok gelirdi. Şu anda pazarlarda çok fazla kadın esnaf kalmadı. Genelde artık erkekler çalışıyor. Melike Hatun Çarşısına da eskiden gelen teyzelerimiz artık yok. Yazın yerli ürünler çıktığında çevre mahallelerden gelen kadın üreticiler oluyor. Eskisi gibi yine kovalarla getirip eski geleneği yaşatarak satış yapıyorlar. Ama kapalı pazar alanında eskisi kadar kadın esnafımız yok."

Kadınlar Pazarı mevsim renklerine büründü
Kadınlar Pazarı mevsim renklerine büründü
Kadınlar Pazarı mevsim renklerine büründü
Kadınlar Pazarı mevsim renklerine büründü
Kadınlar Pazarı mevsim renklerine büründü
Kadınlar Pazarı mevsim renklerine büründü
Kadınlar Pazarı mevsim renklerine büründü
Kadınlar Pazarı mevsim renklerine büründü
Kadınlar Pazarı mevsim renklerine büründü

Mevlana Müzesi, Sonbahar, mevlana, Konya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kadınlar Pazarı' mevsim renklerine büründü - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Kadınlar Pazarı" mevsim renklerine büründü - Son Dakika
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