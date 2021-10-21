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Konya'daki süt banyosu davasında iki şüpheliye beraat - Son Dakika

Konya'daki süt banyosu davasında iki şüpheliye beraat

21.10.2021 16:04
Konya'daki süt banyosu davasında iki şüpheliye beraat

Konya'da bir süt toplama merkezinde, süt kazanında banyo yapan ve görüntüyü kaydederek sosyal medyada paylaşan kişilerin davasında şüpheliler hakkında beraat kararı çıktı.

Konya'da bir süt toplama merkezinde, süt kazanında banyo yapan ve görüntüyü kaydederek sosyal medyada paylaşan kişilerin davasında şüpheliler hakkında beraat kararı çıktı.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Uğur Turgut ile Emre Sayar katılmazken taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanıkların mahkumiyetlerine yetecek derecede kuvvetli delil ve suç şüphesinin olmadığını, sanıkların içerisine girdiği suyun herhangi bir şekilde süte karıştırılmadığını ve dolayısıyla insan hayatını tehlikeye atacak bir durumun söz konusu olmadığını belirterek Uğur Turgut ve Emre Sayar hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti mütalaa doğrultusunda her iki sanık hakkında ayrı ayrı beraat kararı verilmesine karar verdi.

Olayın geçmişi

26 Ekim 2020'de süt toplama merkezinde süt banyosu görüntülerinin yayınlanmasının ardından 5 Kasım 2020 tarihinde soruşturma başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edilirken, iş akdi sonlandırılan işçiler Emre S. ve görüntüyü kaydeden Uğur T. gözaltına alınmış, savcılık sorguları sonrası mahkemeye çıkarılan Emre S. ve Uğur T. 6 Kasım'da tutuklanmıştı. Emre S. ve Uğur T., avukatlarının itirazı üzerine 11 Kasım'da ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Şüpheliler hakkında ise 'zehirli madde katma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası' istemiyle dava açılmıştı. - KONYA

Konya'daki süt banyosu davasında iki şüpheliye beraat

Cumhuriyet Savcısı, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'daki süt banyosu davasında iki şüpheliye beraat - Son Dakika


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