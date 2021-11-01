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Konya Emniyetinin "kurbağa adam"ı vücut geliştirmede de iddialı - Son Dakika

Konya Emniyetinin "kurbağa adam"ı vücut geliştirmede de iddialı

01.11.2021 11:47
Konya Emniyetinin

Konya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde su altı arama ve kurtarma ekibinde görevli dalgıç polis memuru Mustafa Güneş, vücut geliştirme sporuyla da uğraşıyor.

Konya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde su altı arama ve kurtarma ekibinde görevli dalgıç polis memuru Mustafa Güneş, vücut geliştirme sporuyla da uğraşıyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinin arama ve kurtarma ekibinde yer alan 36 yaşındaki polis memuru Mustafa Güneş, her koşulda dalış yaparak, su altındaki meşakkatli görevlere katılıyor.

Yer aldığı ekibin tecrübeleri ve başarıları sayesinde Türkiye'nin dört bir yanına göreve giden 10 yıllık polis memuru, zorlu mesleğinin yanında profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da yapıyor.

Türkiye şampiyonluğu, Avrupa üçüncülüğü gibi başarıları bulunan Mustafa Güneş, İspanya'da 3 Kasım'da düzenlenecek Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. Mustafa Güneş, özel programla beslenip her gün mesaiden sonra antrenman için spor salonuna gidiyor.

Dünya şampiyonu olmayı hedefleyen milli sporcu, AA muhabirine, spora küçüklüğünde yüzmeyle başladığını söyledi.

Bir dönem futbol oynadığını ve boks da yaptığını belirten Mustafa Güneş, 18 yaşında üniversiteye başlamadan önce vücut geliştirmeye başladığını ve sporu çok sevdiği için beden eğitimi öğretmenliği okuduğunu dile getirdi.

"Bazen rüyalarıma tost giriyor"

Polis olduktan sonra profesyonel sporcu olduğunu anlatan Mustafa Güneş, "Son 6-7 yıldır profesyonel yarışmacıyım. İki defa milliliğim var. Hedeflerim kategori kategoriydi. İlk hedefim Türkiye şampiyonu, sonraki hedefim şampiyonlar şampiyonu olmaktı. Bu ikisini gerçekleştirdim. Türkiye şampiyonluğum, şampiyonlar şampiyonluğum ve Avrupa üçüncülüğüm var. 3 Kasım'da da milli takımla İspanya'ya gideceğiz ve Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edeceğiz. Şimdi dünya şampiyonu olmak var. Ondan sonraki hedefim de ABD'de Mr. Olympia'da podyum görmek, bunun için de çalışmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Yaptığı sporun beslenmeyle doğrudan alakalı olduğunu aktaran Mustafa Güneş, öğünlerinin protein ağırlıklı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Her zaman yüksek miktarlarda protein almak zorundayız. Özellikle turnuvalara hazırlanırken diyet dönemleri çok zor geçiyor. Bazen rüyalarıma tost giriyor. 'Tostta ne var, canın tost mu çekiyor?' diyebilirsiniz ama tost ya da kaşarlı, yağlı şeyleri rüyamda görüyorum. Yarışma dönemlerinde 3-4 ay bunların hiçbirini yiyemiyoruz. Tekdüze besleniyoruz. Tavuk, yağsız kırmızı et, pirinç, yulaf gibi besinler tüketiyoruz. Çevremdekiler, arkadaşlarım, eşim, çocuğum bunları yerken canım çekiyor ama bu dirayet işi. Bir süre böyle yaşayarak sonuç alınca, insan 'Yemesem de olur.' diyor."

"Görevlerim daha kolay geçiyor ve daha başarılı oluyorum"

Mustafa Güneş, zorlu mesleğinin ve yaptığı sporun birbirini desteklediğini, bunun da avantaj sağladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Biz kurbağa adamlar olarak her türlü zorlu arazide, akıntılı, akıntısız, derin, balçıklı, çamurlu suda görev yapıyoruz. Kullandığımız ekipmanlar da çok ağır. Bazen üzerimizde 40 kilo ağırlıkla kilometrelerce yol yürüyoruz. Devamlı antrenmanlı olmak, performansımı yüksek tutmak, mesleğim açısından çok iyi oluyor. Görevlerimiz zor ve her zaman antrenmanlı olmalıyız. Zaten kurbağa adamların çoğu devamlı spor yapar. Bizim yönetmeliğimizde de zaten bu var. Yaptığım spor sayesinde görevlerim daha kolay geçiyor ve daha başarılı oluyorum."

Amirlerinin ve ekip arkadaşlarının desteğinin kazandığı başarılara etkisine dikkati çeken Mustafa Güneş, "İl Emniyet Müdürümüz Engin Dinç, Koruma Şube Amirimiz Veysel Er, ekip arkadaşlarım, Hakan komiserim çok destekçi oluyor. Onların desteği olmasa buralara gelemezdim. Özellikle Sakarya İl Emniyet Müdürümüz Fatih Kaya, ben profesyonel olarak spora başladıktan sonra elimden tuttu ve bu başarıları kazanmamda en büyük faktör oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Konya Emniyetinin kurbağa adam ı vücut geliştirmede de iddialı
Konya Emniyetinin kurbağa adam ı vücut geliştirmede de iddialı
Konya Emniyetinin kurbağa adam ı vücut geliştirmede de iddialı
Konya Emniyetinin kurbağa adam ı vücut geliştirmede de iddialı
Konya Emniyetinin kurbağa adam ı vücut geliştirmede de iddialı

Mustafa Güneş, Polis Memuru, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya Emniyetinin 'kurbağa adam'ı vücut geliştirmede de iddialı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya Emniyetinin "kurbağa adam"ı vücut geliştirmede de iddialı - Son Dakika
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