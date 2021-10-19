Konya Kitap Günleri'nde 5. günde 250 bin ziyaretçi sayısı aşıldı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Konya Kitap Günleri devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, Selçuklu Kongre Merkezi'nde devam eden Konya Kitap Günleri'nde stantları ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Altay'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Beşinci gün itibarıyla 250 bin ziyaretçi sayısı aşıldı. Sadece kitap almak için değil söyleşi, konser için gelen ziyaretçilerimiz ortamdan çok memnun. Misafir yayınevlerimiz de çok memnun. Coşku dolu bir Kitap Günleri yaşıyoruz. Ben tüm ziyaretçilere, yayınevlerimize teşekkür ediyorum. Sadece Konya'dan değil bölge illerimizden de hem okullar aracılığıyla hem de bireysel olarak Kitap Günleri'mizi ziyaret eden herkese teşekkür ediyorum. Bu bir Kitap Günleri değil, aslında bir kültür festivali. Yazarlarımızla söyleşiler var, dinletilerimiz, konserlerimiz var. Herkesi bu coşkuyu yaşamaya davet ediyorum. Bugün de özellikle okullarımız burada cıvıl cıvıl bir ortamda Kitap Günleri'nde tüm Konya'yı misafir ediyoruz."

250 yayınevi ve 450 yazarın katıldığı Konya Kitap Günleri, 24 Ekim'e kadar 10.00-21.00 saatlerinde kitapseverlerin ziyaretine açık olmaya devam edecek.