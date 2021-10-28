Konya Kızılay'dan "Gönüllü ol" çağrısı - Son Dakika

Kızılay Haftası, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Türk Kızılay Konya Şubesi'nden tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kızılaycılık kültürü bu yılın teması "Gönüllülük" olacak.

Kızılay'ın kurulduğu 1868 yılından bu yana ayrım gözetmeksizin insan ıstırabını dindirmek ilkesiyle hareket ettiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kızılay, bu yıl Konya'da genç nesilleri farklı etkinliklerle bir araya getiriyor. Halkın sağduyusunu, vicdanını, hoşgörüsünü, şefkatini ve iyilik severliğini insanlığa hizmete dönüştürmekten haz duymak olarak tanımlanan Kızılaycılık, ilke ve değerlerini ülke genelinde yaygınlaştırarak yeni iyilik dervişlerini topluma kazandırmayı hedefliyor. Kızılay Haftası'nda yapılan etkinliklerle de 1943 yılından bu yana Kızılaycılık kültürü yaşatılmaya çalışılıyor."

Açıklamada ayrıca, Kızılay Haftası kapsamında Konya'da gerçekleştirilecek etkinliklerde, Ankara Caddesi, Alaattin Caddesi, Camlı Köşk, İş Bankası Kavşağı, Mevlana Caddesi ve Kayalı Park Meydanı'nda kurulacak stantlarla Kızılay'ın faaliyetleri anlatılarak, gönüllü kazanımı sağlanmaya çalışılacağı kaydedildi.