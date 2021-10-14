Konya'nın organik çilek üretim merkezi Hüyük'te lavanta üretimi yaygınlaşıyor - Son Dakika

Konya'nın organik çilek üretim merkezlerinden olan Hüyük ilçesinde, lavanta bitkisi üretimi de giderek yaygınlaşıyor.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Süleyman Soylu, konuya ilişkin AA muhabirine, organik çilek üretimi ile ünlü Hüyük ilçesinde, bir başka alternatif ürünün de lavanta bitkisi olmaya başladığını söyledi.

Lavantanın, fazla su ihtiyacının olmaması ve bakımının kolay olması nedeniyle farklı mahallelerde lavanta üretiminde güzel alanlar tesis edildiğini aktaran Soylu, "Hüyük'ün yanısıra Güneysınır ilçesinde de büyük bir tesis kuruldu. Eğer pazar payı iyi ayarlanırsa, çiftçilerin de geliri artarsa ciddi anlamda buna yönelim olacaktır. Önümüzdeki günlerde uluslararası pazarın ayarlanması ile üretiminin daha da artabileceği kanaatindeyiz." dedi.

Soylu, lavantanın sadece üretim değil, görsel açıdan da etkileyici olduğu için turizm yönünden de bölgeye katkısının olacağını anlattı.

İlçede lavanta dikilen Çamlıca Mahallesi muhtarı Mustafa Nural da daha önce 50-60 dekar civarındaki ekim sahasının geçen yıl yapılan ekimlerle 250-350 dekar seviyesine ulaştığını belirtti.