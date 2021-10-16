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Konya Ovası'ndaki Timraş Obruk Gölü'nde su seviyesi dibe vurdu - Son Dakika

Konya Ovası'ndaki Timraş Obruk Gölü'nde su seviyesi dibe vurdu

16.10.2021 11:07

Konya'nın Çumra ilçesindeki Timraş Obruk Gölü'nde, kuraklık nedeniyle su seviyesi 5 metreye kadar düştü.

Konya'nın Çumra ilçesindeki Timraş Obruk Gölü'nde, kuraklık nedeniyle su seviyesi 5 metreye kadar düştü.

İklim değişikliği, küresel ısınma ve kuraklığın etkilerinin sıklıkla görüldüğü Konya Kapalı Havzası'nda, kuruyan pınar, göl ve göletlerin yanı sıra obruk göllerinde de su çekilmeleri yaşanıyor.

Çumra ilçesinde 325 metre yüzey çapı ve jeolojik yapısıyla da ziyaretçi çeken Timraş Obruk Gölü de kuraklıktan etkilendi. Son 4 ayda su seviyesindeki düşüşün gözle görülür derecede fark edildiği gölde, suların çekilmesi çevredeki yerleşim yerlerinde yaşayanları da korkutuyor.

Sınırındaki Gökhöyük Mahallesi'nin su ihtiyacını karşılamak üzere geçmişte DSİ'nin doğal su deposu olarak da kullandığı obruk gölü, bölgede yoğun yer altı su kullanımı, kuraklık ve iklim değişikliğinin etkisiyle su seviyesi 5 metreye kadar geriledi.

"Bunun bitmesi yer altı suyunun bitişi demektir"

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Nalbantçılar, AA muhabirine, gölün derinliği ve yeşile çalan rengiyle bilindiğini söyledi.

Geniş yüzey çapındaki Timraş Obruk Gölü'nün 30 metre derinlikte önemli miktarda suyu barındırdığını ifade eden Nalbantçılar, elips şeklindeki doğa harikası gölün kuraklıktan etkilendiğini dile getirdi.

Nalbantçılar, gölün Çumra Ovası'nın sulamasında uzun yıllardır önemli rol oynadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Göl, 1970'li yıllarda sulamaya destek vermesi nedeniyle doğal bir su deposu görevi görmekteydi. Bu özelliğini son yıllarda ovada gitgide artan yer altı suyu düşümü nedeniyle kaybetmeye başladı. Bir zamanlar ovaya can veriyordu, şimdi can çekişiyor. Son günlerde göl suyunun daha da azalması, tükenme durumuna doğru gelişinin işaretidir. Bu durum yer altı suyunda tehlike çanları olarak da algılanmaktadır. Çünkü bu obruğun suyu, yer altı suyudur. Gölde suyun azalması, yer altı suyunun azaldığının kanıtıdır. Bunun bitmesi yer altı suyunun bitişi demektir, sonun başlangıcının işaretidir. Bu tükenişe acil bir çare aranması gerekmektedir."

Her geçen yıl artan yer altı suyundaki düşümlere dikkati çeken Nalbantçılar," Timraş Obruk Gölü'ndeki su seviyesinde de azalma gözlemliyoruz. Ovada artık yılda yer altı suyunda düşümünün 5 metre kadar olduğu ölçülmektedir. Yerine göre az veya fazla olan bu düşümlerin ana nedeni son dönemlerde açılan derin su kuyuları aracılığı ile çekilen yer altı suyudur." ifadelerini kullandı.

"Su aktarılmazsa göl kuruyup çölleşecek"

Gökhüyük Mahalle Muhtarı Yaşar Dur ise obruk gölünün genişliği ve doğal güzelliği ile görenleri hayran bıraktığını söyledi.

Su seviyesinin azalması nedeniyle mahallelinin endişe ettiğini dile getiren Dur, suyun derinliğinin gözle görülür derecede azaldığını belirtti.

Dur, gölden tarımsal amaçlı kullanımının yapıldığını belirterek, "Ancak son yıllarda su seviyesi gittikçe azaldı. Eğer bu göle su aktarılmazsa göl kuruyup, çölleşecek. Obruk gölümüz su seviyesinde son aşamaya yaklaştı. Dibe 5 metre kaldı. Geçen yıl su seviyesi 20-30 metre yüksekteydi. Mahalle halkı olarak su seviyesinin bu seviyeye gelmesi bizi endişelendiriyor." diye konuştu.

Konya Ovası'ndaki Timraş Obruk Gölü'nde su seviyesi dibe vurdu
Konya Ovası'ndaki Timraş Obruk Gölü'nde su seviyesi dibe vurdu
Konya Ovası'ndaki Timraş Obruk Gölü'nde su seviyesi dibe vurdu
Konya Ovası'ndaki Timraş Obruk Gölü'nde su seviyesi dibe vurdu

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Küresel Isınma, Çumra, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya Ovası'ndaki Timraş Obruk Gölü'nde su seviyesi dibe vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya Ovası'ndaki Timraş Obruk Gölü'nde su seviyesi dibe vurdu - Son Dakika
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