Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 69. Seçimli Olağan Genel Kurulu - Son Dakika

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 69. Seçimli Olağan Genel Kurulu Konya Şeker Merkez Kampüsü'nde yapıldı.

PANKOBİRLİK açıklamasına göre, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'un aday olmadığı ve 5 adayın seçimlerde yarıştığı genel kurula üreticiler yoğun ilgi gösterirken, genel kurulda oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarından da çok sayıda temsilci yer aldı.

Genel kurulda adayların yaptığı ortak protokol çerçevesinde uzlaşma ile Divan Kurulu oluşturulurken, yine adayların ortak kararıyla adaylar salonda konuşma yapmadı. Divan Kurulu'nun oluşturulması ile başlayan Genel Kurul'da Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası gerçekleşti.

"Fabrikalar kuracağız, çikolata bisküvi üreteceğiz deyince insanlar deli misiniz dediler"

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Konuk, genel kurulun ve nöbet değişiminin kurum ve üreticiler için hayırlara vesile olması diledi.

Konuk, "Bugün oylarımızı kullanacağız yarın kazananın arkasında hepimiz bir olacağız, birlik olacağız ki bayrağı taşıyacak arkadaşımız yoklukla, yoksullukla mücadelemizde daha güçlü olabilsin, daha çok üretme ve üreterek zenginleşme yarışımızda bayrağı daha şevkle taşıyabilsin. Ben bunun ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Bu 22 yıl boyunca arkamda sizin dağ gibi gücünüz olmasaydı, cesaretimize cesaret katan desteğiniz olmasaydı bu 45 tesis de Torku gibi bir marka da olmazdı. 22 yıl nasıl aramıza ayrılığı gayrılığı sokmayıp, yani duvarda çatlak açılmasına ve o çatlaktan nifak zehrinin evimize girmesine müsaade etmediysek yarında yeni seçilecek arkadaşımızın arkasında duvar gibi duracağız ki elimizdekileri muhafaza edip üstüne yenilerini ekleyebilelim." ifadelerini kullandı.

22 yılı Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanlığı, 3 yılı da belediye başkanlığı döneminde Çumra Şeker Projesi olmak üzere çeyrek asırdır, kurumun ve pancar üreticisinin işini büyütmek için mesai verdiğini, gece gündüz çalıştığını aktaran Konuk, "Fabrikalar kuracağız, çikolata bisküvi üreteceğiz deyince insanlar deli misiniz dediler. Sermayemiz zayıftı, biriktirdik, tesisler yaptık. Bilmiyorduk öğrendik. Ticaretin kaygan zemininde ayağa kalkmayı ve yürümeyi sonrada koşmayı öğrendik. Biz ilerledikçe yolumuza döşenen çivilere basmamak için kabiliyetlerimizi geliştirdik. Önce iç pazarda vitrine çıktık, sonra dünya pazarlarına açıldık. Biz başarıya mahküm bir şirketiz. Görevi devralacak arkadaşlarım da eminim bu yoldan dönmeyecek." açıklamasında bulundu.

Bütün dünyada salgın döneminde tahsilat sürelerinin uzadığı, ekonomik şartların zorlu olduğu, çok sayıda işletmenin kapandığı bir dönemde Konya Şeker'in tek kuruş vergi, SGK Primi Borcu olmadığını, üreticisine vakti geçmiş ürün bedeli ödemesinin bulunmadığını, kurumda maaş ödemelerinin tek gün gecikmediğini belirten Konuk, finansal durum ile ilgili gerçeğe dayanmayan sözlerin söylenmesinin kurumun marka değerine zarar verdiğini dile getirdi.

2 yıl önce yapılan araştırmada Torku markasının değerinin 722 milyon dolar çıktığını aktaran Konuk, "Yani sadece T-O-R-K-U harflerinin değeri 722 milyon dolar. Dün sadece çuval şeker satabilen kurum bugün bini aşkın ürünle raflarda temsil ediliyor. 1999 yılında hiç ihracatımız yoktu bugün ise 100'e yakın ülkeye 105 milyon dolar ihracat yapıyoruz. Bugün Torku sadece Türkiye'de değil dünyada marka olma yolunda. İnşallah o zirveye de çıkacağız ve burayı çiftçiler olarak dünyanın 5 büyük gıda firmasından biri yapacağız. O batıyor dedikleri termik santraller 2020 yılında 6 ay kapalı olmasına rağmen 741 milyon TL EBİTDA üretmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"Kooperatifin 1999 yılı cirosu 1,6 milyon TL iken 2020 yılında 360 katına çıkarak 574 milyon TL'ye ulaştı"

Konuk, kooperatif açısından bakıldığında ise 1997 yılında kooperatifin borcunun 681 bin TL olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Yani 5,5 milyon dolar, 98 yılında 3,5 milyon dolar, 99 ise 4,3 milyon dolar. Aynı kooperatifin 1999 yılı cirosu 1,6 milyon TL iken 2020 yılında 360 katına çıkarak 574 milyon TL'ye ulaşmıştır. 2021 yılı cirosu ise 810 milyon TL olarak gerçekleşecektir. 1999 yılında 9 olan mağaza sayısı bugün 27 mağazaya çıkmıştır. Herkes sabahleyin evinden arazisinden mal yükler gibi, gübresini, ilacını alıyor ve işine gidiyor. 1999 yılında 33 olan personel sayısı 2021 yılında 84'e çıkmıştır.

Üreticiye sağladığı finans desteği 1999 yılında 1 milyon 650 bin TL iken 2021 yılında 482 milyon TL'ye ulaşmıştır. 1 milyon nerede 482 milyon TL nerede. Nereden, nereye gelmiş? 1999 yılında 904 ton gübre ve 5 bin ton yem satan kooperatif 2021 yılında 124 bin ton gübre ve 69 bin tonda yem satmıştır. Yani yaklaşık 1 ton gübre satışını 124 bin tona çıkarmış, tabi doğal olarak gübreciler kızacaktır bana ve kuruma. Çiftçinin hakkını kimselere sömürtmeyeceğiz önceden sömürtmediğimiz gibi."

Konuk'un konuşmasını tamamlamasının ardından Özkan Taşpınar, Ramazan Erkoyuncu, Yusuf Erdem, Alişan Taşpınar ve Mehmet Öğdüm'ün başkan adayı olarak yarıştığı genel kurulda seçimlere geçildi. Seçimlerin sonucunun geç saatlerde alınması bekleniyor.