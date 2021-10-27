Üye Girişi
Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 69. Seçimli Olağan Genel Kurulu - Son Dakika

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 69. Seçimli Olağan Genel Kurulu

27.10.2021 17:37
Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 69. Seçimli Olağan Genel Kurulu

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 69. Seçimli Olağan Genel Kurulu Konya Şeker Merkez Kampüsü'nde yapıldı.

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 69. Seçimli Olağan Genel Kurulu Konya Şeker Merkez Kampüsü'nde yapıldı.

PANKOBİRLİK açıklamasına göre, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'un aday olmadığı ve 5 adayın seçimlerde yarıştığı genel kurula üreticiler yoğun ilgi gösterirken, genel kurulda oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarından da çok sayıda temsilci yer aldı.

Genel kurulda adayların yaptığı ortak protokol çerçevesinde uzlaşma ile Divan Kurulu oluşturulurken, yine adayların ortak kararıyla adaylar salonda konuşma yapmadı. Divan Kurulu'nun oluşturulması ile başlayan Genel Kurul'da Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası gerçekleşti.

"Fabrikalar kuracağız, çikolata bisküvi üreteceğiz deyince insanlar deli misiniz dediler"

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Konuk, genel kurulun ve nöbet değişiminin kurum ve üreticiler için hayırlara vesile olması diledi.

Konuk, "Bugün oylarımızı kullanacağız yarın kazananın arkasında hepimiz bir olacağız, birlik olacağız ki bayrağı taşıyacak arkadaşımız yoklukla, yoksullukla mücadelemizde daha güçlü olabilsin, daha çok üretme ve üreterek zenginleşme yarışımızda bayrağı daha şevkle taşıyabilsin. Ben bunun ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Bu 22 yıl boyunca arkamda sizin dağ gibi gücünüz olmasaydı, cesaretimize cesaret katan desteğiniz olmasaydı bu 45 tesis de Torku gibi bir marka da olmazdı. 22 yıl nasıl aramıza ayrılığı gayrılığı sokmayıp, yani duvarda çatlak açılmasına ve o çatlaktan nifak zehrinin evimize girmesine müsaade etmediysek yarında yeni seçilecek arkadaşımızın arkasında duvar gibi duracağız ki elimizdekileri muhafaza edip üstüne yenilerini ekleyebilelim." ifadelerini kullandı.

22 yılı Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanlığı, 3 yılı da belediye başkanlığı döneminde Çumra Şeker Projesi olmak üzere çeyrek asırdır, kurumun ve pancar üreticisinin işini büyütmek için mesai verdiğini, gece gündüz çalıştığını aktaran Konuk, "Fabrikalar kuracağız, çikolata bisküvi üreteceğiz deyince insanlar deli misiniz dediler. Sermayemiz zayıftı, biriktirdik, tesisler yaptık. Bilmiyorduk öğrendik. Ticaretin kaygan zemininde ayağa kalkmayı ve yürümeyi sonrada koşmayı öğrendik. Biz ilerledikçe yolumuza döşenen çivilere basmamak için kabiliyetlerimizi geliştirdik. Önce iç pazarda vitrine çıktık, sonra dünya pazarlarına açıldık. Biz başarıya mahküm bir şirketiz. Görevi devralacak arkadaşlarım da eminim bu yoldan dönmeyecek." açıklamasında bulundu.

Bütün dünyada salgın döneminde tahsilat sürelerinin uzadığı, ekonomik şartların zorlu olduğu, çok sayıda işletmenin kapandığı bir dönemde Konya Şeker'in tek kuruş vergi, SGK Primi Borcu olmadığını, üreticisine vakti geçmiş ürün bedeli ödemesinin bulunmadığını, kurumda maaş ödemelerinin tek gün gecikmediğini belirten Konuk, finansal durum ile ilgili gerçeğe dayanmayan sözlerin söylenmesinin kurumun marka değerine zarar verdiğini dile getirdi.

2 yıl önce yapılan araştırmada Torku markasının değerinin 722 milyon dolar çıktığını aktaran Konuk, "Yani sadece T-O-R-K-U harflerinin değeri 722 milyon dolar. Dün sadece çuval şeker satabilen kurum bugün bini aşkın ürünle raflarda temsil ediliyor. 1999 yılında hiç ihracatımız yoktu bugün ise 100'e yakın ülkeye 105 milyon dolar ihracat yapıyoruz. Bugün Torku sadece Türkiye'de değil dünyada marka olma yolunda. İnşallah o zirveye de çıkacağız ve burayı çiftçiler olarak dünyanın 5 büyük gıda firmasından biri yapacağız. O batıyor dedikleri termik santraller 2020 yılında 6 ay kapalı olmasına rağmen 741 milyon TL EBİTDA üretmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"Kooperatifin 1999 yılı cirosu 1,6 milyon TL iken 2020 yılında 360 katına çıkarak 574 milyon TL'ye ulaştı"

Konuk, kooperatif açısından bakıldığında ise 1997 yılında kooperatifin borcunun 681 bin TL olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Yani 5,5 milyon dolar, 98 yılında 3,5 milyon dolar, 99 ise 4,3 milyon dolar. Aynı kooperatifin 1999 yılı cirosu 1,6 milyon TL iken 2020 yılında 360 katına çıkarak 574 milyon TL'ye ulaşmıştır. 2021 yılı cirosu ise 810 milyon TL olarak gerçekleşecektir. 1999 yılında 9 olan mağaza sayısı bugün 27 mağazaya çıkmıştır. Herkes sabahleyin evinden arazisinden mal yükler gibi, gübresini, ilacını alıyor ve işine gidiyor. 1999 yılında 33 olan personel sayısı 2021 yılında 84'e çıkmıştır.

Üreticiye sağladığı finans desteği 1999 yılında 1 milyon 650 bin TL iken 2021 yılında 482 milyon TL'ye ulaşmıştır. 1 milyon nerede 482 milyon TL nerede. Nereden, nereye gelmiş? 1999 yılında 904 ton gübre ve 5 bin ton yem satan kooperatif 2021 yılında 124 bin ton gübre ve 69 bin tonda yem satmıştır. Yani yaklaşık 1 ton gübre satışını 124 bin tona çıkarmış, tabi doğal olarak gübreciler kızacaktır bana ve kuruma. Çiftçinin hakkını kimselere sömürtmeyeceğiz önceden sömürtmediğimiz gibi."

Konuk'un konuşmasını tamamlamasının ardından Özkan Taşpınar, Ramazan Erkoyuncu, Yusuf Erdem, Alişan Taşpınar ve Mehmet Öğdüm'ün başkan adayı olarak yarıştığı genel kurulda seçimlere geçildi. Seçimlerin sonucunun geç saatlerde alınması bekleniyor.

Türk Lirası, Recep Konuk, dolar, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 69. Seçimli Olağan Genel Kurulu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Oğluna şiddet uyguladığını iddia eden baba, öğretmene kafa attı 17:50 Oğluna şiddet uyguladığını iddia eden baba, öğretmene kafa attı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı 17:47 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu 17:12 Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu
Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak 16:49 Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi 16:00 Sarıyer Belediyesi'nde asgari ücret 5 bin TL'ye yükseldi Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti 15:38 Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, 14:23 Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı 13:54 Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:05 Müge Anlı'da ortaya çıkan Güldane Biçer cinayetinde katil zanlısının savunması tüyler ürpertti
17:50 Oğluna şiddet uyguladığını iddia eden baba, öğretmene kafa attı
17:49 Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu
17:47 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı
17:32 Masumlar Apartmanı, Ada Masalı son bölüm özeti! Ada Masalı yeni bölüm ön izleme
17:11 Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu
16:50 Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
16:48 Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak
16:47 İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi
16:15 Trabzonspor, Bakasetas'ı istese de tutamayabilir! Sözleşmede yer alan madde hoşlarına gitmedi
Müge Anlı'da ortaya çıkan Güldane Biçer cinayetinde katil zanlısının savunması tüyler ürpertti Müge Anlı'da ortaya çıkan Güldane Biçer cinayetinde katil zanlısının savunması tüyler ürpertti         
18:06
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem, katil zanlısıyla son kez görüşmeye gitmiş Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem, katil zanlısıyla son kez görüşmeye gitmiş         
17:47
Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu         
16:51
İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi         
16:47
Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı? Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı?         
16:00
Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim         
14:25
Eski Bakan Bülent Akarcalı, Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı         
13:54
Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı         
13:52
Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi         
13:46
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler         
12:06
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Annesinin Annesinin "Yılan" dediği nişanlısından ayrılan İsmail Balaban, yeni sevgilisi İlayda Şeker'e aşkını ilan etti         
19:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 18:14:10. #1.12#
SON DAKİKA: Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 69. Seçimli Olağan Genel Kurulu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement