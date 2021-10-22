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Son dakika haber: Konya'da, Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Son dakika haber: Konya'da, Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nde çıkan yangın korkuttu

22.10.2021 17:23
Son dakika haber: Konya'da, Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nde çıkan yangın korkuttu

Son dakika haberler... KONYA'da Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nin çatısında yapılan yalıtım tadilatı sırasında işçilerin kullandığı makinenin alev alması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu.

KONYA'da Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nin çatısında yapılan yalıtım tadilatı sırasında işçilerin kullandığı makinenin alev alması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu. Binanın spor salonu bölümünde antrenman yapan İl Spor Okulu öğrencileri tahliye edilirken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aslanlı Kışla Caddesi'nde bulunan Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nin çatısında çıktı. İl Spor Okulu öğrencilerinin bina içerisinde antrenman yaptığı esnada binanın yalıtım tadilatı yapan işçilerin makinesi alev aldı. Yalıtım malzemelerinin tutuşmasının ardından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Merkezin içerisinde antrenman yapan öğrenciler ise görevliler tarafından hemen tahliye dildi. İtfaiye ekipleri hem içerden hem de dışarıdan yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol alarak yangını söndürdü.

YANGINDA YARALANAN OLMADI Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cevdet İşbitirici, "Yangının Spor ve Kongre Merkezi'nin çatı katında yapılan tamir sırasında yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu çıktı. İçerde spor yapanlar tahliye edildi, yangında yaralanan olmadı" dedi.SEMA TÖRENLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Yangının yaşandığı Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Merkez, her yıl düzenlenen Mevlana'yı anma etkinlikleri kapsamında Şeb-i Arus törenlerinin düzenlendiği yer olarak da biliniyor.


Son dakika haber: Konya'da, Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber: Konya'da, Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber: Konya'da, Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber: Konya'da, Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber: Konya'da, Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber: Konya'da, Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber: Konya'da, Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber: Konya'da, Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber: Konya'da, Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber: Konya'da, Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber: Konya'da, Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber: Konya'da, Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber: Konya'da, Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber: Konya'da, Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber: Konya'da, Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nde çıkan yangın korkuttu

İtfaiye, Yangın, Kongre, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Konya'da, Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi'nde çıkan yangın korkuttu - Son Dakika


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