Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,786 lira, en yüksek 3,111 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,786
|3,111
|Ekmeklik diğer buğday
|2,756
|2,994
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,651
|2,954
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,421
|2,518
|Mısır
|2,301
|2,829
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,112
|8,089
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Konya Ticaret Borsası - Son Dakika