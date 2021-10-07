Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,814 lira, en yüksek 3,051 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,814
|3,051
|Ekmeklik diğer buğday
|2,764
|2,958
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,787
|2,852
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,451
|2,480
|Mısır
|2,502
|2,816
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,178
|7,816
Kaynak: AA
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