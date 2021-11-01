Konya Ticaret Borsası - Son Dakika

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 3,439 lira, en yüksek 3,579 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|3,439
|3,579
|Ekmeklik diğer buğday
|3,201
|3,332
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|3,412
|3,553
|Düşük vasıflı buğdaylar
|3,192
|3,514
|Makarnalık buğday
|3,76
|3,80
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|2,741
|2,788
|Mısır
|2,251
|2,932
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,301
|7,421
Kaynak: AA
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