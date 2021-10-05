Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 802 oldu (2) - Son Dakika

ISPARTA MAVİ, KONYA VE KARS SARI, BİNGÖL TURUNCU OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı ikinci doz aşı oranlarında Isparta'nın mavi, Konya ve Kars'ın sarı, Bingöl'ün ise turuncu kategoriye geçtiğini açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Isparta'da da yüzde 75'i geçti. Böylece mavi il sayımız 23'e ulaştı. İkinci doz aşı oranı Konya ve ve Kars'ta bugün yüzde 65'i geçti. Bu iki ilimizin haritadaki rengi artık sarı. Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Bingöl'de yüzde 55'i geçti. Bingöl'ün haritadaki rengi artık turuncu. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i aşmak üzere yarışalım."

Haber: ANKARA,