Konyaaltı Sahili'nden su alan yangın söndürme uçağı için ihbar yağdı - Son Dakika

Konyaaltı Sahili'nden su alan yangın söndürme uçağı için ihbar yağdı

Yangın söndürmek için sahilden su alan uçağı düştü zannettiler

ANTALYA - Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize doğru alçalan uçak düştü zannedilince kış süreli panik oluşturdu. Uçağın Konyaaltı ilçesindeki orman yangınına su almak için alçalan yangın söndürme uçağı olduğu anlaşıldı.

Turizm kenti Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili üzerinde öğle saatlerinde denize doğru alçalan uçağı görenler, düştüğünü zannederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, deniz polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede hem karadan hem denizden araştırma yapan ekipler, uçağın Konyaaltı Dutdibi mevkinde devam eden orman yangına su almak için iniş yapan yangın söndürme uçağı olduğunu belirledi. Bir süre sonra yeniden gelen uçak deniz seviyesine kadar alçaldı ve su aldıktan sonra yükseldi. Sahil bandında yürüyen vatandaşlar uçağın niş ev su alış anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

"Düştü zannettik"

Sahilde işletmesi bulunan İsmet Zeybek, " Uçak Boğaçayı köprüsü üzerinden öyle bir iniş yaptı ki biz düştüğünü zannettik. Yanlamasına indi, baktık su alıp gidiyor ama korktuk. Otelin üstünden biranda çıkması korkuttu. İlk başta görünmüyor biranda suya inince herkes tedirgin oldu" dedi.