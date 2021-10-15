KOP Başkanı Mahmut Sami Şahin, Seydişehir'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Seydişehir Kaymakamlığı görevine atanan Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı makamında ziyaret etti.

Şahin, Kaymakam Pişkin'e hayırlı olsun dileklerinde bulunduktan sonra Başkan Tutal'ı da makamında ziyaret ederek, ilçede yapımı devam eden projelere ilişkin bilgi aldı.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, bölgenin kalkınması için yerel yönetimlerle her zaman işbirliği içerisinde olduklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tutal da "KOP İdaresi Başkanlığı, Konya ve ilçemiz başta olmak üzere tarımı, hayvancılığı ve istihdamı destekleyen projeleriyle önemli bir güç konumundadır. KOP ile işbirliğimiz neticesinde bugüne kadar tarımdan hayvancılığa, istihdamı arttıracak çalışmalardan, sosyal ve kültürel çalışmalara kadar birçok alanda önemli projeleri hayata geçirdik. KOP ile kurduğumuz güçlü işbirliğimiz artarak devam edecek ve ilçemizde yeni projeleri hayata geçireceğiz. Özellikle tarım ve hayvancılığın ilçemizde daha da gelişmesi ve ilçemizde istihdamı arttıracak yeni kalkınma projelerinin hayata geçirilmesi noktasında çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.