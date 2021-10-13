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KOP ile Okutan Çocuk Atölyeleri Projesi Karapınar'da açıldı - Son Dakika

KOP ile Okutan Çocuk Atölyeleri Projesi Karapınar'da açıldı

13.10.2021 15:59
KOP ile Okutan Çocuk Atölyeleri Projesi Karapınar'da açıldı

KOP İdaresinin hibe finansman desteği verdiği, Karapınar Kaymakamlığı, Karapınar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğinde yürütülen 'KOP ile Okutan Çocuk Atölyeleri Projesi' törenle hizmete açıldı. Çocukların eğlenirken öğrenecekleri atölyelerden ailelerde yararlanabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından KOP Okuyor Programı kapsamında 2020 yılında finansman desteği sağlanan 'KOP ile Okutan Çocuk Atölyeleri Projesi' Karapınar'da düzenlenen törenle açıldı. KOP Başkanı Mahmut Sami Şahin, İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve Konya Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta ilköğretim öğrencilerinin sahnelediği Kafkas dansları büyük ilgi topladı.

"Eğitim KOP İçin Her Zaman Önceliklidir"

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı olarak bölgenin gelişen, değişen ekonomik yapısı göz önüne alındığında öne çıkan sektörlerden tarım, sulama ve hayvancılık projeleri kadar sosyal sektörlerde de proje destekleri sunduklarını ifade eden KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, kısa adı KOP Okuyor olan KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi kapsamında Karapınar Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karapınar Belediye Başkanlığı ortaklığınla yürütülen 'KOP ile Okutan Çocuk Atölyeleri Projesi'nin hizmete açılmasından son derece mutlu olduğunu belirterek; "KOP İdaresi olarak üzerimize düşen tüm sorumluluk ve görevlerimizi eksiksiz olarak yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda 2016-2021 yılları arasında Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat'tan oluşan KOP Bölgesi genelinde KOP Okuyor Programı kapsamında toplam 244 projeye yaklaşık 19 milyon TL ödenek sağladık. Karapınar ilçemizde ise 6 projeye destek verdik. Açılışını yapacağımız atölyelerimizde hem çocuklarımızda hem de ailelerimizde okuma kültürünü artıracağına, çocukların tasarım ve el becerilerinin geliştirilerek yenilikçi tasarımlar üretmesini sağlayacağına, eğitici, öğretici ve aynı zamanda eğlenceli faaliyetlerin yapılarak farkındalıkların artacağına inanıyoruz. Kütüphanenin tüm öğrenciler tarafından etkili ve verimli bir şekilde kullanılması temenni ediyor ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Geri Dönüşü En Yüksek Yatırım Okul Öncesine Yapılan Yatırımdır"

Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Ekonomi Nobel Ödüllü James Joseph Heckman'in bir makalesinde vurguladığı; "Eğitim alanında geri dönüşü en yüksek yatırım okul öncesine yapılan yatırımdır" tespitinin bugün uygulamalı olarak faaliyete geçtiğini belirterek; "İlçemiz için önemli bir yatırımı hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Karapınar'da yaklaşık olarak 10 bin 350 öğrencimiz var. Konya'nın 31 ilçesi olduğunu düşündüğünüzde neredeyse 10 ilçenin nüfusundan daha fazla öğrenci nüfusuna sahibiz. Bu nedenle ilçemizde eğitime yapılan her yatırım ve katkı gerçek anlamda Konya'ya ve ülkemize katma değer sağlayacaktır. Bizlerde bu kapsam doğrultusunda hizmetleri ilçemiz eğitimine kazandırmak istiyoruz. Çocuklarımızla konuşmalı, onlarla fikir alışverişinde bulunmalıyız. Onları dinlemeli, ellerinden tutmalı gelecek vizyonu kazandırmalıyız. Buradan hareketle 'KOP ile Okutan Çocuk Atölyeleri Projesi' gibi çalışmalar bu hareketleri kıymetlendirecek mekanlardır. Bizlerde bunun bilinci içerisinde KOP İdaresi, Belediye Başkanlığımız, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve olmak üzere, ilçemize hizmet etmenin mutluluğu içinde çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

"Eğitime Yapılan Hizmet Lütuf Değil, Zorunluluktur"

Belediyecilik hizmetlerinin bir takım rutin ve öncelikli yatırım planlamaları içerdiğini ancak eğitime yapılacak yatırım ve desteklerin her zaman öncelikleri olduğunu ifade eden Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka ise Büyükşehir yasasında yapılan değişiklikler ile belediye olarak eğitim projelerine ortak olmak ve geleceğin sahiplerine hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek; "Geleceğin mimarlarına, mühendislerine böyle bir eseri kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Eğitime yapılan bir yatırımı kendime bir lütuf olarak değil adeta bir zorunluluk olarak görüyorum. İlçemizde neredeyse doğalgaz dönüşümü olmayan okulumuz kalmadı ve bunun eğitim camiamız açısından büyük bir kazanım olduğunu söyleyebiliriz. Neredeyse ilçe dağılımından çok daha hızlı bir şekilde okullarımız doğalgaza kavuşmuş oldu. Eğitime yapılan yardım ve desteğin asla bir lütuf olmadığını zorunluluk olduğunu ve gününde yapılmasının çok daha önemli olduğu gerçeğini üzerine basa basa vurgulamak istiyorum. Bu vesile ile başta KOP İdaremiz olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

"30-40 Yıl Sonrasının Kodlarını Yazıyoruz"

Konya Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise bugünün tarihe not düşülecek önemli bir gün olduğunu belirterek şöyle konuştu; "Çünkü geleceğin temellerini bugün atıyoruz, çocuklarımıza bir çocuk kütüphanesi kurmaktan ziyade geleceğimizi şekillendirmenin çalışmalarını yapmış oluyoruz. Bu proje uzun vadeli bir yatırımdır, geleceğimizdir, ülkemizdir, her şeyimizdir. Karapınar'a baktığımız zaman tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz arasında bir birlik ve beraberliği görebiliyoruz. Eğitimle alakalı yatırımlarımızda ne yapılması gerekiyorsa her zaman üstün bir katkı eksiksiz ve zamanında destek görüyoruz. Çünkü eğitim geleceğe yapılan bir yatırım. Açılışını yapacağımız kütüphane ile sadece bugüne değil, çocuklarımızın 30-40 yıl sonrasında yapacakları uygulamalarının kodlarını kendilerine vermiş oluyoruz. KOP İdaresi Başkanlığı, içerisinde eğitim olan her türlü projede 'Biz Varız' diyor ve sunduğumuz projelere verdikleri hibe destekleri ile bu kararlılığı ortaya koyuyorlar. Bende şahsım ve camiam adına KOP İdaresine teşekkür ediyorum"

Konuşmaların ardından ilköğretim öğrencilerinin sergilediği Kafkas dansları büyük ilgi topladı. Öğrencilerle birlikte yapılan kurdele kesimi ile "KOP ile Okutan Çocuk Atölyeleri Projesi' hizmete açılmış oldu. Protokol üyeleri atölyeleri tek tek gezerek yürütülecek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

KOP ile Okutan Çocuk Atölyeleri Projesi Karapınar'da açıldı

milli eğitim bakanlığı, Karapınar, Hisarcık, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel KOP ile Okutan Çocuk Atölyeleri Projesi Karapınar'da açıldı - Son Dakika


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