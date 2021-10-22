Üye Girişi
KOP'tan Akören'e Eğitim ve İstihdam Desteği - Son Dakika

KOP'tan Akören'e Eğitim ve İstihdam Desteği

22.10.2021 15:51
KOP'tan Akören'e Eğitim ve İstihdam Desteği

KOP İdaresinin finansman destek sağladığı 'Şehit İhsan Öztoklu KOP Tekstil Atölyesi' ve 'Akören Yaşayan KOP Kütüphanesi' projeleri törenle hizmete açıldı.

Ulusal giyim firmalarına üretim gerçekleştiren tekstil atölyesi ile kadın istihdamına büyük katkı sağlanırken, ilim irfan yuvası olarak bilinen ilçenin gelecek mirasına kütüphane desteği ile artı değer katılıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen ve Akören Belediyesi tarafından yürütülen projelerin açılışı gerçekleştirildi. Törene, Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın, KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Akören İlçe Kaymakamı İsmail Bildirici ve Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan ile çok sayıda davetli katıldı.

"Bizler Artı Değer Katmaya Gayret Ediyoruz"

Akörenli olarak kendi ilçesinde gerçekleştirilen bir açılışa katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek sözlerine başlayan Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın, "Tüm canlıların bir görevi vardır ve o görevlerini yaparlar. İnsanlar ise ya değer katar ya da değer alır. Bugün sahip olduğumuz hem kültürel, sosyal ve fikir bazında ne varsa geçmişten bugüne geldi. Bizim görevimizde bu değerlere artı katkı yapmak. Bizlerde bunu yapmaya gayret ediyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Şehit İhsan Öztoklu KOP Tekstil Atölyesi ile özellikle yöre halkının işsizliğine derman olacak, evlerine ekonomik katkı sağlayacak, üretmenin ve kendi ürettiğinin geliriyle ayrı bir mutluluk yaşayacakları projemizi ve Şehit Astsubay Çavuş Mehmet Tarlacı trafik parkındaki içinde değerlerimizin üzerine koyabileceğimiz, geleceğine iz bırakabileceğimiz kütüphanemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Emekleri geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"KOPSOGEP ve KOPOKUYOR'la Bölgeye 42 Milyon TL'lik Destek"

KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, açılışı gerçekleştirilecek projelerin kısa adı KOPSOGEP olan KOP Bölgesi Sosyal Gelişim Projesi ile yine kısa adı KOPOKUYOR olan KOP Bölgesinde Okuma Alışkanlığı ve Kültürünün Artırılması Projesi kapsamında desteklendiğini, her iki proje kapsamında 2016-2021 yılları arasında KOP Bölgesi genelinde toplam 350 projeye 42 milyon TL tutarında finansman desteği sağladığını belirterek; "Bugün açılışını yaptığımız 'Akören Yaşayan KOP Kütüphanemiz' ile hem çocuklarda hem de ailelerinde okuma kültürünü artıracağına, eğitici, öğretici ve aynı zamanda eğlenceli faaliyetlerin yapılarak farkındalıklarının artacağına; 'Şehit İhsan ÖZTOKLU KOP Tekstil Atölyemiz' ile de daha fazla ulusal düzeydeki markalara üretim yapılacağına ve ekonomiye katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu kapsamda kütüphanemizin ve atölyemizin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"Doğru Bilgiye Ulaşmak İçin Kütüphaneler Önemli"

Yaşadığımız çağın bilgi ve teknoloji çağı olduğunu belirten Akören Kaymakamı İsmail Bildirici, herkesin her bilgiye rahatlıkla ulaşabildiği bugünlerde karşılaşılan en önemli sorunların başında bilgi kirliliği geldiğini belirterek; "Doğru bilgiye ulaşmak için kütüphanelerimiz çok önemli mekanlar. Ancak bilginin nasıl kullanılacağı da bir o kadar önemli.Bu nedenle tüm kurumlarımızın işbirliğiyle bu mekanların aktif bir şekilde kullanılmasına, yürütülmesine destek vermeliyiz" şeklinde konuştu.

"Destekleri İçin KOP'a Çok Teşekkür Ediyorum"

Akören ilçesinin, yetiştirdiği devlet adamlarıyla üst düzey bürokratlarıyla hali hazırda bir ilim irfan yuvası olarak tanındığını ifade eden Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan, kendisinin de göreve geldiği andan itibaren bu tanınırlığa hizmet edecek faaliyetler yürüttüğünü belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü; "Her insanın değer yargısı farklıdır ancak hepimizin ortak noktası devletine hizmet ederken canını veren şehitlerimizdir. Bu nedenle bir taraftan ilçemizin eğitim seviyesinin daha da yukarılara çekilmesine katkı sağlamak diğer taraftan vatan evlatlarına olan minnet duygularımızla Şehit Astsubay Çavuş Mehmet Tarlacı trafik parkındaki Akören Yaşayan KOP Kütüphanesi Projemizi ve Şehit İhsan Öztoklu KOP Tekstil Atölyesi Projemizi gururla hizmete açıyoruz. Verdikleri desteklerden dolayı KOP İdaresine çok teşekkür ediyorum."

KOP'tan Akören'e Eğitim ve İstihdam Desteği

Tekstil Atölyesi, İhsan Öztoklu, Akören, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel KOP'tan Akören'e Eğitim ve İstihdam Desteği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Squid Game dizisinde sadece 10 saniye görüldü, takipçi sayısı bir anda fırladı 15:56 Squid Game dizisinde sadece 10 saniye görüldü, takipçi sayısı bir anda fırladı Rus basını, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e övgü yağdırdı 15:48 Rus basını, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e övgü yağdırdı Hazır yemek sektörü çıkmaza girdi! Gıda fiyatlarında yaşanan artış sektöre zor günler yaşatıyor 15:32 Hazır yemek sektörü çıkmaza girdi! Gıda fiyatlarında yaşanan artış sektöre zor günler yaşatıyor
Meteoroloji sıcaklığın 10 derece birden düşeceğini bildirdi! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor 15:08 Meteoroloji sıcaklığın 10 derece birden düşeceğini bildirdi! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor Alışveriş merkezinde görüntülenen Fahriye Evcen'in çantasının fiyatını duyanlar küçük dilini yuttu 14:56 Alışveriş merkezinde görüntülenen Fahriye Evcen'in çantasının fiyatını duyanlar küçük dilini yuttu Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası 14:36 Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası
Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı 13:41 Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu 12:19 İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu

Son Dakika Haberleri
16:02 Armağan Çağlayan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili sorusuna Dilek İmamoğlu'ndan yanıt: O sadece yaptığı işe odaklanıyor
15:55 Squid Game dizisinde sadece 10 saniye görüldü, takipçi sayısı bir anda fırladı
15:48 Rus basını, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e övgü yağdırdı
15:35 İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu
15:09 İşler değişti dostluk bitti! Bonucci'den, Ronaldo'yu üzecek sözler
15:08 Meteoroloji sıcaklığın 10 derece birden düşeceğini bildirdi! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor
14:57 Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle farklı bir işe başlamış
14:56 Alışveriş merkezinde görüntülenen Fahriye Evcen'in çantasının fiyatını duyanlar küçük dilini yuttu
14:52 BioNTech aşısının 3. dozunun virüse karşı yüzde 95,6 oranında koruma sağladığı deneylerle ispatlandı
14:52 Son dakika: Dolar yine rekor kırdı! Faiz kararı sonrası hareketlilik devam ediyor
Armağan Çağlayan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili sorusuna Dilek İmamoğlu'ndan yanıt: O sadece yaptığı işe odaklanıyor Armağan Çağlayan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili sorusuna Dilek İmamoğlu'ndan yanıt: O sadece yaptığı işe odaklanıyor         
16:03
Reynmen, Ece Erken'e açtığı tazminat davasını kaybetti Reynmen, Ece Erken'e açtığı tazminat davasını kaybetti         
15:53
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
İşler değişti dostluk bitti! Bonucci'den, Ronaldo'yu üzecek sözler İşler değişti dostluk bitti! Bonucci'den, Ronaldo'yu üzecek sözler         
15:10
Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle farklı bir işe başlamış Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle farklı bir işe başlamış         
14:57
MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi MİT'ten Kerkük'te nokta operasyon! PKK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen etkisiz hale getirildi         
14:40
Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi         
14:09
Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde         
12:42
ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız         
12:00
En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı         
12:00
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi         
11:04
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir         
10:32
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz         
19:05
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 16:10:20. #1.13#
SON DAKİKA: KOP'tan Akören'e Eğitim ve İstihdam Desteği - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement