KOP'tan Akören'e Eğitim ve İstihdam Desteği - Son Dakika

Ulusal giyim firmalarına üretim gerçekleştiren tekstil atölyesi ile kadın istihdamına büyük katkı sağlanırken, ilim irfan yuvası olarak bilinen ilçenin gelecek mirasına kütüphane desteği ile artı değer katılıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen ve Akören Belediyesi tarafından yürütülen projelerin açılışı gerçekleştirildi. Törene, Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın, KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Akören İlçe Kaymakamı İsmail Bildirici ve Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan ile çok sayıda davetli katıldı.

"Bizler Artı Değer Katmaya Gayret Ediyoruz"

Akörenli olarak kendi ilçesinde gerçekleştirilen bir açılışa katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek sözlerine başlayan Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın, "Tüm canlıların bir görevi vardır ve o görevlerini yaparlar. İnsanlar ise ya değer katar ya da değer alır. Bugün sahip olduğumuz hem kültürel, sosyal ve fikir bazında ne varsa geçmişten bugüne geldi. Bizim görevimizde bu değerlere artı katkı yapmak. Bizlerde bunu yapmaya gayret ediyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Şehit İhsan Öztoklu KOP Tekstil Atölyesi ile özellikle yöre halkının işsizliğine derman olacak, evlerine ekonomik katkı sağlayacak, üretmenin ve kendi ürettiğinin geliriyle ayrı bir mutluluk yaşayacakları projemizi ve Şehit Astsubay Çavuş Mehmet Tarlacı trafik parkındaki içinde değerlerimizin üzerine koyabileceğimiz, geleceğine iz bırakabileceğimiz kütüphanemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Emekleri geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"KOPSOGEP ve KOPOKUYOR'la Bölgeye 42 Milyon TL'lik Destek"

KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, açılışı gerçekleştirilecek projelerin kısa adı KOPSOGEP olan KOP Bölgesi Sosyal Gelişim Projesi ile yine kısa adı KOPOKUYOR olan KOP Bölgesinde Okuma Alışkanlığı ve Kültürünün Artırılması Projesi kapsamında desteklendiğini, her iki proje kapsamında 2016-2021 yılları arasında KOP Bölgesi genelinde toplam 350 projeye 42 milyon TL tutarında finansman desteği sağladığını belirterek; "Bugün açılışını yaptığımız 'Akören Yaşayan KOP Kütüphanemiz' ile hem çocuklarda hem de ailelerinde okuma kültürünü artıracağına, eğitici, öğretici ve aynı zamanda eğlenceli faaliyetlerin yapılarak farkındalıklarının artacağına; 'Şehit İhsan ÖZTOKLU KOP Tekstil Atölyemiz' ile de daha fazla ulusal düzeydeki markalara üretim yapılacağına ve ekonomiye katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu kapsamda kütüphanemizin ve atölyemizin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"Doğru Bilgiye Ulaşmak İçin Kütüphaneler Önemli"

Yaşadığımız çağın bilgi ve teknoloji çağı olduğunu belirten Akören Kaymakamı İsmail Bildirici, herkesin her bilgiye rahatlıkla ulaşabildiği bugünlerde karşılaşılan en önemli sorunların başında bilgi kirliliği geldiğini belirterek; "Doğru bilgiye ulaşmak için kütüphanelerimiz çok önemli mekanlar. Ancak bilginin nasıl kullanılacağı da bir o kadar önemli.Bu nedenle tüm kurumlarımızın işbirliğiyle bu mekanların aktif bir şekilde kullanılmasına, yürütülmesine destek vermeliyiz" şeklinde konuştu.

"Destekleri İçin KOP'a Çok Teşekkür Ediyorum"

Akören ilçesinin, yetiştirdiği devlet adamlarıyla üst düzey bürokratlarıyla hali hazırda bir ilim irfan yuvası olarak tanındığını ifade eden Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan, kendisinin de göreve geldiği andan itibaren bu tanınırlığa hizmet edecek faaliyetler yürüttüğünü belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü; "Her insanın değer yargısı farklıdır ancak hepimizin ortak noktası devletine hizmet ederken canını veren şehitlerimizdir. Bu nedenle bir taraftan ilçemizin eğitim seviyesinin daha da yukarılara çekilmesine katkı sağlamak diğer taraftan vatan evlatlarına olan minnet duygularımızla Şehit Astsubay Çavuş Mehmet Tarlacı trafik parkındaki Akören Yaşayan KOP Kütüphanesi Projemizi ve Şehit İhsan Öztoklu KOP Tekstil Atölyesi Projemizi gururla hizmete açıyoruz. Verdikleri desteklerden dolayı KOP İdaresine çok teşekkür ediyorum."