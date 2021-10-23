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Köpeğin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk ölümden döndü - Son Dakika

Köpeğin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk ölümden döndü

23.10.2021 08:26
Köpeğin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Kastamonu'nun Araç ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadığı sırada sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk, ölümden döndü.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadığı sırada sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk, ölümden döndü. Üç ay içerisinde üç çocuğa köpeklerin saldırdığını söyleyen mahalleli duruma tepki göstererek, yetkililerden yardım istedi.

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde yaşayan Esra Aşık'ın 3 yaşındaki oğlu Mert Furkan, arkadaşlarıyla birlikte evinin önünde oyun oynadığı sırada başıboş gezen sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Oyun oynayan diğer çocuklar koşarak kurtulurken Mert Furkan ise köpeğin saldırısı neticesinde yaralandı. Başında, dudağında, elinde, kolunda ve yüzünde derin çizikler ve yarıklar oluşan küçük çocuk, birlikte oyun oynadığı çocukların haber vermesi üzerine olay yerine gelen vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan küçük çocuk, olay yerine çağrılan ambulans ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Mert Furkan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Köpeğin saldırısından dolayı büyük korku ve panik yaşayan Mert Furkan, "Köpek ısırınca kaçtım, ablalar beni kurtardı" diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.

"Oğlumun eli yüzü parçalanmış ama şükrediyorum, kaybetmişte olabilirdim"

Yaşanan olayı anlatan anne Esra Aşık ise, "Araç ilçesinde çok fazla köpek var. Çevre ilçelerden ya da köylerden ne kadar başıboş köpek var ise getirilip buraya atılıyor. Ben çalıştığım için oğlum, çıkmaz sokakta kaynanamın yanında kalıyor. Kapının önünde çocuklar oyun oynarken ablası ile birlikte hatta oğluma yaşıt yanlarında 2-3 tane daha çocuk var. O sırada bisiklete binerken herhalde bisikletin sesinden huylandı galiba köpek, çocuğuma saldırmış. Ben yine bununla atlattığı için şükrediyorum. Daha fenası da olabilirdi. Çocuğumu şu anda kaybetmişte olabilirdim. Ben hayvan düşmesi bir insan değilim, hayvanseverlere de çok fazla saygım var. Tek istediğim boş bir araziye köpekler için yer yapılsın istiyorum. Orada köpekleri beslesinler, orada istedikleri kadar köpeklere baksınlar istiyorum. Başka birisine de saldırabilirdi. Yetkililerden yardım istiyorum, köpeklere bir barınak yapsınlar" dedi.

"Köpek gördüğü yerde oğlum kaçacak yer arıyor"

Oğlunun yüzünde dikiş izlerinin kaldığını söyleyen Esra Aşık, "Dudağı zaten parçalandı, alnında iki tane dikiş var. Elinde de dikiş izi kaldı. Hele psikolojisi deseniz zaten oğlumun bozuldu. Köpek gördüğü yerde oğlum kaçacak yer arıyor" diye konuştu.

"Köpeklerin yüzüne çocuğumu okula gönderemiyorum"

Okul çevresinde her zaman 15 civarında köpeklerin olduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Numan Çalış da, "Bunlardan benim çocuklarım geçemiyor. Burada Halk Eğitim Merkezinin okulu da var. Okula da geçemiyorlar. Ben evden görüyorum. Araç Belediyesi başta olmak üzere ilimizin önde gelenlerinden, yetkililerden bu işe bir çözüm bulmalarını istiyorum. Benim çocuğum ortaokul 5'inci sınıfa gidiyor. Sabahları kalkıyorum oğlum hadi okula git diyorum, baba şuradaki köpeklerden ben geçemiyorum. Beni oradan geçir, oradan sonrasını ben giderim diyor. Daha dün sabahta bana saldırdılar burada. 14-15 tane köpek burada bekliyor. Burada okula giderken herhangi bir çocuğa köpekler saldırsa bunun hesabını kim verecek, bu işin vebalini kim taşıyacak. Tamam, hayvanseverlere saygımız var ama bu duruma da birilerinin çözün bulması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Köpekler, çocuklarımıza saldırıyor, biz bu işten mustaribiz"

Köpeklerin okul ve cami önlerinde beslenmesinin yanlış olduğunu söyleyen Araç Çay Mahallesi Muhtarı Musa Soydan ise, "Çarşamba günü evinin önünde oynayan küçük bir çocuğumuza köpekler saldırdı. Köpekler, çocuğun yüzünü, elini ve kolunu parçaladı. Biz bu işten mustaribiz, yetkililerden çözüm bekliyoruz. Bu olaylar üç aydır mahallemizde devam ediyor. Üç ay içinde üç tane çocuğumuz köpekler saldırdı ve çocuklarımız yaralandı. Olumsuz yerlerde olumsuz şekilde hayvanlar besleniyor. Biz, hayvanlara karşı değiliz. Ama cami, okul ya da kamu kurumlarının önlerinde hayvanların beslenmesini doğru bulmuyorum. Çünkü buralarda insan sayısı fazla oluyor. Buralarda beslendikleri için köpekler yoğun oluyor. İnsanlara saldırmaları daha yüksek oluyor. Üç ay içinde üç tane çocuğumuza köpek saldırdı, hallerini görüyoruz. Mahallemiz perişan, bu olaylardan ötürü ben sürekli şahsın baskı altında kalıyor. İnsanlar sürekli çareler arıyorlar. Bana veya yetkili kurumlara söylüyorlar. Bu konuda devletimizden yardım talep ediyorum. İlgilenmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Çocukları köpeklerden korumak isterken şu anda soruşturma geçiriyorum"

Mahalle sakinlerinin köpeklerin yüzüne işlerine gidemediklerini söyleyen Soydan, "Ben, bir çocuğu kurtardığımdan dolayı da ayrıca soruşturma geçiriyorum. Yaklaşık 3 ay önce çocuklarımıza tekrar köpekler bu şekilde saldırmıştı. Bende kendi şahsi ruhsatlı silahımla bir el havaya ateş edip çocukları köpeklerin saldırısından kurtarmıştım. Çocukları kurtardık ama kendi silahımızda meskun mahallede havaya ateş ettiğimden dolayı şu anda soruşturma geçiriyorum. İşe giden arkadaşlarımız muzdarip, sabahları işe gidemiyorlar. Çoğu insanlar ellerinde sopalarla geziyor. Hayvansever arkadaşlardan bu konuda da bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz. Biz, onlara karşı değiliz. Devletimizden de milletimizden de yardım bekliyoruz" dedi.

"Geçen günde benim torunuma köpekler saldırdı"

Geçtiğimiz günlerde torununa köpeklerin saldırdığını anlatan mahalle sakinlerinden Fatma Gül Aşık da, "Traktörlerle mahallemize gelip, özellikle Cuma günleri buralara köpekleri bırakıyorlar. Çocuklarımız kapıdan dışarıya çıkamıyorlar köpeklerin yüzünden. Geçende yine burada bir çocuğun her tarafını köpekler ısırdı. Yine geçende benim torunumu burada ısırdılar. Torunumu Berat'ımı köpekler altına aldı, her tarafını ısırdılar. Biz, geçende gidip belediyeye şikayette bulunduk. 4-5 tanesini mahallemizden aldılar ama yine her taraf aynı, köpek dolu. Köpekler yüzünden mahallede gezemiyoruz. Mahallemizi köpekler basmış. Köpeklerin yüzünden ne evlerden çıkabiliyoruz ne de çocuklarımız okula gidebiliyor. Köpeklerin yüzüne evlerimizden çıkamıyoruz, korkuyoruz" dedi. - KASTAMONU

Köpeğin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk ölümden döndü
Köpeğin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk ölümden döndü
Köpeğin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk ölümden döndü
Köpeğin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk ölümden döndü
Köpeğin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk ölümden döndü
Köpeğin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk ölümden döndü
Köpeğin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk ölümden döndü
Köpeğin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk ölümden döndü
Köpeğin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk ölümden döndü
Köpeğin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk ölümden döndü
Köpeğin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Kastamonu, Tragger, oyunlar, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köpeğin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk ölümden döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köpeğin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk ölümden döndü - Son Dakika
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