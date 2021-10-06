KÖPEĞİNİ ALMAK İÇİN GELDİĞİ BARINAĞI YAĞMALADI - Son Dakika

GAZİANTEP'te, hayvansever Çicek Kalkan'ın bakıma muhtaç köpekleri beslediği barınak, sosyal medya hesabından gelen ihbar üzerine, kötü baktığı gerekçesiyle tedavi etmek için aldığı köpeğin sahibi tarafından havaya ateş açıldıktan sonra yağmalanarak bir kısmı ateşe verildi. Kalkan, bunu yapan kişilerin acilen bulunmasını ve adalet önünde hesap vermelerini istediğini söyledi.

Olay önceki gün gece saatlerinde Burç Mahallesi Durantaş Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bakıma muhtaç hayvanlara yardım eden Çiçek Kalkan'ın sosyal medya hesabına gelen ihbarda, golden cinsi köpeğe sahibinin kötü davrandığı, köpeğin aç ve susuz bırakıldığı bildirildi. Verilen adrese giderek köpeği alan, bakımları ve tedavilerini yaptıran Kalkan, köpeği daha sonra barınağa getirdi. Ancak, bu olayın ardından iddiaya göre köpeğin sahibi Cihan A., yanındakilerle birlikte barınağa gelerek havaya ateş açtı, daha sonra hayvanların mamalarını ve sağlık malzemelerini yağmaladığı barınağın bir kısmını ateşe verdi. Cihan A. ve beraberindekilerin köpeği alıp kaçmasının ardından yangın barınak bekçisi tarafından büyümeden söndürülürken, olay yerine jandarma ile birlikte gelen hayvan sever Çiçek Kalkan şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.

'KORUMAYA ALDIĞIMIZ KÖPEĞİN SAHİBİ BARINAĞIMIZI ATEŞE VERDİ'

Köpeği sahibinin kötü davrandığı ihbarı üzerine alıp bakımlarını yaptırdıklarını anlatan Kalkan, Sosyal medya hesabımdan bana bir ihbar geldi. Köpeğin yaşadığı sitede sahipsiz olarak bırakıldığını, şiddet uygulandığı ve öleceği söylediler. Bizde ihbar üzerine adrese giderek köpeği bakıma aldık. Korumaya aldığımız köpeğin sonradan öğrendiğimiz bir sahibi iki araçla beş altı kişi ile gelip burayı yağmalayıp, silahla ateş açıp, yakıp yıkmış. Golden cinsi köpeğini alarak barınağın bir kısmını da ateşe verip kaçmışlar. Durumu jandarmaya bildirerek, ifadelerimizi verdik. Bunu yapan kişilerin acilen bulunmasını ve adalet önünde hesap vermelerini istiyoruz. Çok büyük bir faciadan dönüldü. Köpeklerin bakıcısı kendi canını riske atıp ateşi söndürmeseydi bugün tüm bu canlar ölecekti dedi.

'ONLARCA KÖPEĞİMİZİN BULUNDUĞU BARINAĞI ATEŞE VERDİLER'

Çiçek Kalkan, saldırının gece saatlerinde meydana geldiğini ve barınaktaki köpeklerin yapılan saldırıdan çok korktuğunu söyleyen Kalkan, Gece geç saatlerde barınağımızdan ayrıldıktan sonra köpeklerimizin bakıcısı beni aradı ve barınağı bastıklarını silahla ateş açtıklarını ve barınağın bir kısmını yaktıklarını söyledi. Barınakta köpeklerimize yapılanı görünce çok üzüldüm. Barınağı darmadağın etmişler. Yakmışlar. Briketle örülü duvarı köpeğin üzerine yıkmışlar. Yetişmemiş olsaydık burası içindeki canlarla birlikte yanacaktı diye konuştu.

'BARINAĞI TALAN EDİP ATEŞE VERİP KAÇTILAR'

Barınağın bekçiliğini yapan Cemal Kalkan, gece saatlerinde silah sesleri duyduğunu ve barınağa gelen kişilerin köpeği alarak alanın bir kısmını ateşe verdiklerini söyledi.

Kendisini güvenceye aldıktan sonra yangını büyümeden söndürerek köpeklere müdahale ettiğini söyleyen Kalkan, Olay anında ben içeride temizlik yaparken silah sesleri duydum. Daha sonra barınaktan alevler çıkmaya başladı. Bu kişi bizim barınağımızı talan edip ateşe verdi. Silahla ateş açtı. Şu anda köpeklerimizin çoğu yaralı ya da korkup ürkmüş durumdalar diye konuştu.

Öte yandan barınaktaki köpeklerin sağlık kontrolleri veteriner hekim kontrolünde gerçekleştirilirken, jandarma ekipleri de olayla soruşturma başlattı.