Üye Girişi
KÖPEĞİNİ ALMAK İÇİN GELDİĞİ BARINAĞI YAĞMALADI - Son Dakika

KÖPEĞİNİ ALMAK İÇİN GELDİĞİ BARINAĞI YAĞMALADI

06.10.2021 09:50

GAZİANTEP'te, hayvansever Çicek Kalkan'ın bakıma muhtaç köpekleri beslediği barınak, sosyal medya hesabından gelen ihbar üzerine, kötü baktığı gerekçesiyle tedavi etmek için aldığı köpeğin sahibi tarafından havaya ateş açıldıktan sonra yağmalanarak bir kısmı ateşe verildi.

GAZİANTEP'te, hayvansever Çicek Kalkan'ın bakıma muhtaç köpekleri beslediği barınak, sosyal medya hesabından gelen ihbar üzerine, kötü baktığı gerekçesiyle tedavi etmek için aldığı köpeğin sahibi tarafından havaya ateş açıldıktan sonra yağmalanarak bir kısmı ateşe verildi. Kalkan, bunu yapan kişilerin acilen bulunmasını ve adalet önünde hesap vermelerini istediğini söyledi.

Olay önceki gün gece saatlerinde Burç Mahallesi Durantaş Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bakıma muhtaç hayvanlara yardım eden Çiçek Kalkan'ın sosyal medya hesabına gelen ihbarda, golden cinsi köpeğe sahibinin kötü davrandığı, köpeğin aç ve susuz bırakıldığı bildirildi. Verilen adrese giderek köpeği alan, bakımları ve tedavilerini yaptıran Kalkan, köpeği daha sonra barınağa getirdi. Ancak, bu olayın ardından iddiaya göre köpeğin sahibi Cihan A., yanındakilerle birlikte barınağa gelerek havaya ateş açtı, daha sonra hayvanların mamalarını ve sağlık malzemelerini yağmaladığı barınağın bir kısmını ateşe verdi. Cihan A. ve beraberindekilerin köpeği alıp kaçmasının ardından yangın barınak bekçisi tarafından büyümeden söndürülürken, olay yerine jandarma ile birlikte gelen hayvan sever Çiçek Kalkan şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.

'KORUMAYA ALDIĞIMIZ KÖPEĞİN SAHİBİ BARINAĞIMIZI ATEŞE VERDİ'

Köpeği sahibinin kötü davrandığı ihbarı üzerine alıp bakımlarını yaptırdıklarını anlatan Kalkan, Sosyal medya hesabımdan bana bir ihbar geldi. Köpeğin yaşadığı sitede sahipsiz olarak bırakıldığını, şiddet uygulandığı ve öleceği söylediler. Bizde ihbar üzerine adrese giderek köpeği bakıma aldık. Korumaya aldığımız köpeğin sonradan öğrendiğimiz bir sahibi iki araçla beş altı kişi ile gelip burayı yağmalayıp, silahla ateş açıp, yakıp yıkmış. Golden cinsi köpeğini alarak barınağın bir kısmını da ateşe verip kaçmışlar. Durumu jandarmaya bildirerek, ifadelerimizi verdik. Bunu yapan kişilerin acilen bulunmasını ve adalet önünde hesap vermelerini istiyoruz. Çok büyük bir faciadan dönüldü. Köpeklerin bakıcısı kendi canını riske atıp ateşi söndürmeseydi bugün tüm bu canlar ölecekti dedi.

'ONLARCA KÖPEĞİMİZİN BULUNDUĞU BARINAĞI ATEŞE VERDİLER'

Çiçek Kalkan, saldırının gece saatlerinde meydana geldiğini ve barınaktaki köpeklerin yapılan saldırıdan çok korktuğunu söyleyen Kalkan, Gece geç saatlerde barınağımızdan ayrıldıktan sonra köpeklerimizin bakıcısı beni aradı ve barınağı bastıklarını silahla ateş açtıklarını ve barınağın bir kısmını yaktıklarını söyledi. Barınakta köpeklerimize yapılanı görünce çok üzüldüm. Barınağı darmadağın etmişler. Yakmışlar. Briketle örülü duvarı köpeğin üzerine yıkmışlar. Yetişmemiş olsaydık burası içindeki canlarla birlikte yanacaktı diye konuştu.

'BARINAĞI TALAN EDİP ATEŞE VERİP KAÇTILAR'

Barınağın bekçiliğini yapan Cemal Kalkan, gece saatlerinde silah sesleri duyduğunu ve barınağa gelen kişilerin köpeği alarak alanın bir kısmını ateşe verdiklerini söyledi.

Kendisini güvenceye aldıktan sonra yangını büyümeden söndürerek köpeklere müdahale ettiğini söyleyen Kalkan, Olay anında ben içeride temizlik yaparken silah sesleri duydum. Daha sonra barınaktan alevler çıkmaya başladı. Bu kişi bizim barınağımızı talan edip ateşe verdi. Silahla ateş açtı. Şu anda köpeklerimizin çoğu yaralı ya da korkup ürkmüş durumdalar diye konuştu.

Öte yandan barınaktaki köpeklerin sağlık kontrolleri veteriner hekim kontrolünde gerçekleştirilirken, jandarma ekipleri de olayla soruşturma başlattı.

KÖPEĞİNİ ALMAK İÇİN GELDİĞİ BARINAĞI YAĞMALADI
KÖPEĞİNİ ALMAK İÇİN GELDİĞİ BARINAĞI YAĞMALADI
KÖPEĞİNİ ALMAK İÇİN GELDİĞİ BARINAĞI YAĞMALADI
KÖPEĞİNİ ALMAK İÇİN GELDİĞİ BARINAĞI YAĞMALADI

Jandarma, Yangın, Adalet, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÖPEĞİNİ ALMAK İÇİN GELDİĞİ BARINAĞI YAĞMALADI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı 09:54 4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı Jaap Uilenberg, Sergen Yalçın'dan sonra bu kez de Ali Koç'u çıldırtacak 09:50 Jaap Uilenberg, Sergen Yalçın'dan sonra bu kez de Ali Koç'u çıldırtacak Taliban, hırsızlık yaptığını iddia etikleri adamı öldürüp cesedini kepçeye astılar 09:46 Taliban, hırsızlık yaptığını iddia etikleri adamı öldürüp cesedini kepçeye astılar
Fahiş fiyatlara yeni düzenleme geliyor! Zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye ürünlerinde satış yasaklanıyor 09:40 Fahiş fiyatlara yeni düzenleme geliyor! Zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye ürünlerinde satış yasaklanıyor Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanan Diyarbakırlı Dicle, Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'le buluştu 09:35 Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanan Diyarbakırlı Dicle, Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'le buluştu Stefan Kuntz disiplini devrede! A Milli Takım'a şınav çekme cezası verdi 09:30 Stefan Kuntz disiplini devrede! A Milli Takım'a şınav çekme cezası verdi
4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi 09:16 4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki kesintiyle ilgili Mark Zuckerberg zan altında 08:43 Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki kesintiyle ilgili Mark Zuckerberg zan altında

Son Dakika Haberleri
09:50 Jaap Uilenberg, Sergen Yalçın'dan sonra bu kez de Ali Koç'u çıldırtacak
09:48 Yüksek öğretim öğrencilerinin Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
09:45 Taliban, hırsızlık yaptığını iddia etikleri adamı öldürüp cesedini kepçeye astılar
09:39 Fahiş fiyatlara yeni düzenleme geliyor! Zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye ürünlerinde satış yasaklanıyor
09:38 Kastamonu'da sel felaketi! Bazı köylere ulaşım kesildi, vatandaşlar tedirgin
09:34 Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanan Diyarbakırlı Dicle, Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'le buluştu
09:32 Katar'ın yardımları ile Afgan müzisyenler Taliban'dan kaçıp özgürlüğe kavuştu
09:30 Stefan Kuntz disiplini devrede! A Milli Takım'a şınav çekme cezası verdi
09:27 Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü
09:10 Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola ile rakip takımın futbolcusu Delle Ali birlikte görüntülendi
Muğla'da gece başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor Muğla'da gece başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor         
09:55
Meteoroloji'i yayınladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'i yayınladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı         
09:53
Yüksek öğretim öğrencilerinin Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı Yüksek öğretim öğrencilerinin Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı         
09:48
İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi         
09:43
Kastamonu'da sel felaketi! Bazı köylere ulaşım kesildi, vatandaşlar tedirgin Kastamonu'da sel felaketi! Bazı köylere ulaşım kesildi, vatandaşlar tedirgin         
09:38
Katar'ın yardımları ile Afgan müzisyenler Taliban'dan kaçıp özgürlüğe kavuştu Katar'ın yardımları ile Afgan müzisyenler Taliban'dan kaçıp özgürlüğe kavuştu         
09:33
Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü         
09:28
Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola ile rakip takımın futbolcusu Delle Ali birlikte görüntülendi Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola ile rakip takımın futbolcusu Delle Ali birlikte görüntülendi         
09:10
Otomobil üreticisi Mazda, çip krizi nedeniyle 2 fabrikada üretime 10 gün ara verecek Otomobil üreticisi Mazda, çip krizi nedeniyle 2 fabrikada üretime 10 gün ara verecek         
08:05
Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörün makam aracının üzerine çıkan 10 kişi gözaltına alındı Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörün makam aracının üzerine çıkan 10 kişi gözaltına alındı         
07:53
850 bin küçük esnafa vergi muafiyeti, internet üzerinden para kazananlar için kolaylık sağlayacak 850 bin küçük esnafa vergi muafiyeti, internet üzerinden para kazananlar için kolaylık sağlayacak         
07:33
Hayranları aynı fikirde birleşti! İmaj değiştiren Ferhat Göçer'i kimse tanıyamadı Hayranları aynı fikirde birleşti! İmaj değiştiren Ferhat Göçer'i kimse tanıyamadı         
00:23
"Bölücü kebapçılar" tartışması büyüyor! Vedat Milor'un imalı paylaşımına MHP'den jet yanıt         
23:02
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm         
21:35
Bağcılar Belediye Başkanından, İmamoğlu'na sitem! Çürümeye terk edilen öğrenci yurdu inşaatını istiyor Bağcılar Belediye Başkanından, İmamoğlu'na sitem! Çürümeye terk edilen öğrenci yurdu inşaatını istiyor         
18:40
Hayat Bilgisi'nin efsane ismi Pakize Suda'dan üzen haber! Kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor Hayat Bilgisi'nin efsane ismi Pakize Suda'dan üzen haber! Kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor         
17:17
ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı         
13:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 09:58:31. #1.11#
SON DAKİKA: KÖPEĞİNİ ALMAK İÇİN GELDİĞİ BARINAĞI YAĞMALADI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement