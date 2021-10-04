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Köpeğinin mezarını tahrip edenler hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

Köpeğinin mezarını tahrip edenler hakkında suç duyurusunda bulundu

04.10.2021 15:42
Köpeğinin mezarını tahrip edenler hakkında suç duyurusunda bulundu, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Hilal Samancı evinin arkasında bulunan ve ölen köpeğinin gömülü olduğu mezarın tahrip edilmesi ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Hilal Samancı evinin arkasında bulunan ve ölen köpeğinin gömülü olduğu mezarın tahrip edilmesi ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

Hilal Samancı ve ailesi 2006 yılında sahiplendikleri Fıstık adını koydukları köpeklerini Mayıs ayında bir hastalık sebebi ile kaybetti. Marmaris'te hayvan mezarlığı olmadığı için evlerinin arkasında boş bir alana köpekleri için mezar yaptı. Yaptırdıkları mezar defalarca kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından tahrip edildi. Köpeğin sahibi Hilal Samancı köpeğin mezarını tahrip edenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hilal Samancı yaptığı açıklamada, '"Köpeğimiz Fıstık 30 Mayıs tarihinde organ yetmezliğinden öldü. Rahatsızlığı 15 gün kadar sürdü bu süre zarfında Marmaris'te maalesef Hayvan Hastanesi olmadığı için Gökova Hayvan Hastanesi'ne her gün gidip geldik bazı günler ise sabah akşam. Buradaki veterinerler son derece güler yüzlü, ilgili ve konularında uzmandı. Her şey den önce hayvanları seviyorlardı. Beldibi'nde oturduğumuz için evimizin üst tarafında, hemen dağlık-ormanlık bir alanda insanlardan uzak olduğunu düşündüğümüz bir yere köpeğimizi gömdük. Fakat tam 3 gün sonra, mezarını paramparça ettiler. Her yerini kırmışlardı. Hemen Emniyet Birimlerine haber verdik, incelenmesini istedik. Sağ olsunlar son derece duyarlı bir şekilde incelemelerini yaptılar. Sonra tekrar mezarını yaptırdık, adını tekrar yazdırdık mermer taşına. Bin defa da parçalasalar biz tekrar yapmaya yemin ettik " dedi.

"Marmaris'te sadık dostlar için mezarlık yok"

Samancı açıklamasının devamında, "Marmaris'te birçok hayvansever var, onları sahiplenen evlerinde bakan insanlar var fakat sevdiğimiz canlılar vefat ettiğinde onları bırakacağımız mezarlıklar yok. Bu ciddi bir eksiklik, her canlı bu dünyada da ahirette de güzel bir evi olsun ister, benim kızımın evi de diğer hayvanlarla aynı yerde, bakımlı, çiçeklerle döşenmiş bir alanda olabilirdi. Umarım yetkililer bizleri duyar ve en sadık dostlarımızı bu dünyadan uğurlarken bizlere destek olur, onlara güzel mezarlıklar yapar" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Köpeğinin mezarını tahrip edenler hakkında suç duyurusunda bulundu
Köpeğinin mezarını tahrip edenler hakkında suç duyurusunda bulundu
Köpeğinin mezarını tahrip edenler hakkında suç duyurusunda bulundu
Köpeğinin mezarını tahrip edenler hakkında suç duyurusunda bulundu
Köpeğinin mezarını tahrip edenler hakkında suç duyurusunda bulundu
Köpeğinin mezarını tahrip edenler hakkında suç duyurusunda bulundu
Köpeğinin mezarını tahrip edenler hakkında suç duyurusunda bulundu

Marmaris, Mayıs, Muğla, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köpeğinin mezarını tahrip edenler hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köpeğinin mezarını tahrip edenler hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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