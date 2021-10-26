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Köpekleri poşetleyip bagaja koyan çalışanın iş akdi fesih edildi - Son Dakika

Köpekleri poşetleyip bagaja koyan çalışanın iş akdi fesih edildi

26.10.2021 15:22
Köpekleri poşetleyip bagaja koyan çalışanın iş akdi fesih edildi

Malatya'da bir şantiyede 3 köpeği poşete koyarak bagajda götürmeye çalışırken bir hayvan sever tarafından fark edilen şantiye çalışanının iş akdi fesih edildi.

Malatya'da bir şantiyede 3 köpeği poşete koyarak bagajda götürmeye çalışırken bir hayvan sever tarafından fark edilen şantiye çalışanının iş akdi fesih edildi.

Malatya'da Dilek yolu üzeri Şehir Mezarlığı yakınlarında önceki gün yaşanan olayda, bölgede direksiyon eğitmeni olarak çalışan Kübra Koca'nın fark etmesi ile şantiyedeki bir araca 3 köpeği koyduğu fark edilen çalışan hakkında idari para cezası kesildi. Firma tarafından da iş akdi hemen fesih edilen çalışanı kendisini görüntüleyen hayvan sever Kübra Koca'ya hakaret ettiği gerekçesi ile de polis merkezine şikayette bulunuldu.

Köpeklerin poşette havasız bir şekilde eziyet edilmesini cep telefonu ile görüntüleyen direksiyon eğitmeni Kübra Koca, eğitim sırasında fark ettiği bu insanlık dışı olaya hemen müdahale ettiğini söyleyerek "Burada bir kişinin yaptığını buradaki şantiyenin tüm çalışanlarına bağlayamayız. Çünkü şantiyede hayvanseverler de çok. Bulduğumuz bir çok sokak hayvanına da bakıyorlar. Ben ayrıca gönüllü hayvanseverim de ama ne yazık ki görmek istemediğimiz görüntülere şahit olduk. Şu anda huzurluyum ancak kayıp yaralı bir köpeğinde bulunmasını istiyoruz" dedi.

Şantiyenin Satış ve Pazarlama Müdürü Onur Gençer de yaşanılan bu münferit olaydan dolayı üzüntü duyduklarını söyleyerek, "Biz kurum olarak her zaman sokak hayvanlarına yardım ediyoruz, onlara mama desteği barınma desteği sağlıyoruz. Maalesef bir çalışanımızın bizim kontrolümüzün dışında gerçekleştirdiği bir durum bu. Hemen iş akdini fesih ettik, bundan sonrası adli mercilerin sorumluluğundadır" diye konuştu. - MALATYA

Köpekleri poşetleyip bagaja koyan çalışanın iş akdi fesih edildi
Köpekleri poşetleyip bagaja koyan çalışanın iş akdi fesih edildi

Şehir Mezarlığı, Para Cezası, Hakaret, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köpekleri poşetleyip bagaja koyan çalışanın iş akdi fesih edildi - Son Dakika


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