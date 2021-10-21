KÖPEKTEN KAÇARKEN AYAĞINI KIRAN YİĞİT FUTBOL HAYATIM BİTTİ - Son Dakika

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KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde amatör futbol takımı Tavşancılspor'un oyuncusu Yiğit Çetin (20), kendisine saldıran köpeklerden kaçarken düşüp sol ayağını kırdı. Çetin, 12 yıldır futbol oynuyorum. Futbol ile ilgili hedef ve hayallerim var. Antalya Kevserspor'a gidecektim. 6 köpek yüzünden futbol hayatım tamamen bitti dedi.

Dilovası ilçesinde amatör futbol takımı Tavşancılspor'da stoper olarak oynayan Yiğit Çetin, pazartesi günü, Salih Gün Stadyumu'nda antrenman yaptıktan sonra Tavşancıl Mahallesi'ndeki evine giderken arkadaşı ile 6 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçan Çetin, evine yaklaşık 100 metre kala 9 Eylül Parkı'na geldi. Parkın girişindeki kaygan zemin nedeniyle dengesini kaybedip düşen Çetin'in sol ayağı, eklem yerinden kırıldı. Ambulansla Dilovası Devlet Hastanesi'ne götürülen Yiğit, bugün ameliyat olacak.

'6 KÖPEK ÜZERİMİZE DOĞRU KOŞMAYA BAŞLADI'

İdman çıkışı mahallelerinde köpeklerin saldırısına uğradığını belirten Yiğit Çetin, Arkadaşım ile birlikte idman çıkışı eve geliyorduk. 6 köpek üzerimize doğru koşmaya başladı. Dibimize kadar yaklaştı. Parka doğru koşmaya başladım. Parkın girişi kaygan olduğu için ayağım kaydı. Sol ayağımın üzerine düştüm; ayağım, eklem yerinden kırıldı ayağım. Profesyonel futbolcu olma yönünde ilerliyordum. 6 köpek yüzünden futbol hayatım tamamen bitti dedi.

'PSİKOLOJİK OLARAK ÇOK KÖTÜYÜM'

Doktorlar tarafından futbol hayatının bittiği söylenen ve bu nedenle psikolojisinin çok kötü olduğunu anlatan Çetin, Tavşancılspor'da oynuyordum. Aynı zamanda 12 yıldır da futbol oynuyordum. Hedefim vardı; bu sene Antalya Kevserspor'a gidecektim. Psikolojik olarak çok kötüyüm ve resmen çöktüm. Cuma günü ameliyat olacağım. Kalıcı bir engeli olacak mı, bilemiyorum ama futbol hayatım tamamen bitti. Yürümeme engel olup olmayacağı yönünde şu anda bir bilgim yok. Futbol oynayamamak çok kötü bir duygu. Futbolcu olmak benim hayalim ve hedefimdi diye konuştu.