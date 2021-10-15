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Koramaz'da renk cümbüşü - Son Dakika

Koramaz'da renk cümbüşü

15.10.2021 11:38
Koramaz'da renk cümbüşü

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Geçici Dünya Miras Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi, sonbaharla birlikte farklı renklere boyandı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Geçici Dünya Miras Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi, sonbaharla birlikte farklı renklere boyandı.

Deprem kırığı sonucunda oluşan ve tarihi güzellikleri ile UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi'ne giren Koramaz Vadisi'ndeki ağaçlar, sonbaharla birlikte farklı renklere büründü. 12 kilometre uzunluğundaki Koramaz Vadisi'nde ortaya çıkan renk cümbüşü havadan görüntülenirken, vadi içerisinde kıvrım kıvrım giden toprak yolda eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.

(Ali Göç-İHA)

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü, Dünya Miras Listesi, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Koramaz'da renk cümbüşü - Son Dakika


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