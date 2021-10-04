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KORKULUKLARA BAĞLADIĞI İPLE DEREYE İNİP MAHSUR KALAN KÖPEĞİ KURTARDI - Son Dakika

KORKULUKLARA BAĞLADIĞI İPLE DEREYE İNİP MAHSUR KALAN KÖPEĞİ KURTARDI

04.10.2021 16:01

GİRESUN'un Yağlıdere ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan köpek, korkuluklardan iple sarkan genç tarafından kurtarıldı.

GİRESUN'un Yağlıdere ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan köpek, korkuluklardan iple sarkan genç tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Üçtepe beldesinde düştüğü Yağlıdere Deresi'nde mahsur kalan köpeği gören genç, yardıma koştu. Çevreden bulduğu ip ile demir korkuluklardan sarkarak aşağı inen bu kişi, köpeği kurtardı. O anlar Üçtepe Belde Belediye Başkanı Hacı Gasım Akıllı tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kurtarma anlarının yer aldığı görüntülerde, Başkan Akıllı'nın gence teşekkür ettiği duyuluyor.

KORKULUKLARA BAĞLADIĞI İPLE DEREYE İNİP MAHSUR KALAN KÖPEĞİ KURTARDI
KORKULUKLARA BAĞLADIĞI İPLE DEREYE İNİP MAHSUR KALAN KÖPEĞİ KURTARDI
KORKULUKLARA BAĞLADIĞI İPLE DEREYE İNİP MAHSUR KALAN KÖPEĞİ KURTARDI
KORKULUKLARA BAĞLADIĞI İPLE DEREYE İNİP MAHSUR KALAN KÖPEĞİ KURTARDI

Üçtepe, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KORKULUKLARA BAĞLADIĞI İPLE DEREYE İNİP MAHSUR KALAN KÖPEĞİ KURTARDI - Son Dakika


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