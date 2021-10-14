Korkut Ata Üniversitesinde yeni akademik yılı açılış töreni yapıldı - Son Dakika

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin (OKÜ), 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

Tören kapsamında OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Rektör Uzun, törende yaptığı konuşmada, OKÜ'nün 12 bin öğrencisi, 1100 akademik ve idari personeliyle 14 yaşında genç bir üniversite olduğunu belirtti.

Gençlerin milli ve manevi değerlerine saygılı, devletine ve milletine yüksek sadakat duygusu ile bağlı, çağdaş bilimin gerektirdiği donanımlara sahip birer bireyler olarak yetiştirmeyi önemsediğini belirten Uzun, şunları kaydetti:

"Bilimi önceleyen, maddi ve manevi değerleri koruyan, yaşatan ve bu değerlere sahip çıkan, çağdaş, bilinçli, çalışma azmi yüksek, çok yönlü bilim insanları olarak ülkemize ve dünyaya katkı sunmak adına çok çalışacağız. Ülkemiz ve milletimiz için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşen her türlü görevi büyük bir sorumlulukla yapmaya devam edeceğiz. Bugün attığımız sağlam ve güçlü adımlarla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için ve bir bütün olarak 2023 hedeflerimizi, 2053 ve 2071 vizyonumuzla önümüzdeki parlak geleceğe doğru taşımak için büyük bir gayretle çalışacağız."