Korkuteli'de, 15 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, 15 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, ilçeye gelen bir minibüsün kaçak akaryakıt taşıdığını bilgisine ulaştı. Şüpheli araç takibe alındı. Uzunoluk Mahallesi Şemik tepesi mevkiinde minibüsten akaryakıt, pompa aracılığıyla kamyona aktarılırken ekipler operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 15 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Akaryakıtların 1000 litrelik tankerlerle Uzunoluk Mahallesine getirildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan A.K, Ö.A, E.K ve A. K. ifadelerinin ardından Korkuteli Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. - ANTALYA