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Korkuteli-Elmalı yolunda sis etkili oluyor - Son Dakika

Korkuteli-Elmalı yolunda sis etkili oluyor

02.11.2021 10:26
Korkuteli-Elmalı yolunda sis etkili oluyor

Korkuteli'nde etkili olan yoğun sis nedeniyle Korkuteli-Elmalı yolunda görüş mesafesi yer yer 20-30 metreye kadar düştü.

Korkuteli'nde etkili olan yoğun sis nedeniyle Korkuteli- Elmalı yolunda görüş mesafesi yer yer 20-30 metreye kadar düştü.

Sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle Korkuteli-Elmalı Karayolu Karaman belinde görüş mesafesini düşürdü. Sis farlarını açarak ilerlemeye çalışan sürücüler, görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle güçlük çekti.

Korkuteli Jandarma ekipleri, sürücülere yol üzerinde uyarı ve ikaz ederek dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ANTALYA

Korkuteli-Elmalı yolunda sis etkili oluyor
Korkuteli-Elmalı yolunda sis etkili oluyor
Korkuteli-Elmalı yolunda sis etkili oluyor

Korkuteli, Karaman, Elmalı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Korkuteli-Elmalı yolunda sis etkili oluyor - Son Dakika


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