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Koronavirüs korkusuyla hastaneye gitmedi, felç oldu - Son Dakika

Koronavirüs korkusuyla hastaneye gitmedi, felç oldu

09.10.2021 11:40
Koronavirüs korkusuyla hastaneye gitmedi, felç oldu

ANKARA'da Murat Telli (42), bel fıtığı ağrıları artmasına rağmen koronavirüs korkusuyla hastaneye yaklaşık 1 ay geç gidince kısmi felç oldu.

ANKARA'da Murat Telli (42), bel fıtığı ağrıları artmasına rağmen koronavirüs korkusuyla hastaneye yaklaşık 1 ay geç gidince kısmi felç oldu. Belden aşağısı tutmayan ve yeniden yürüyebilmek için fizik tedavi gören Telli, "Hocalarım 'Erken gelseydin felç kısmını görmeyecektin, ameliyat olup gidecektin' dediler. Ben koronavirüsten korktum, hastaneye gelmedim, daha beter hastalığa yakalandım" dedi.

Bel fıtığı rahatsızlığı bulunan Murat Telli'nin nisan ayının başında ağrıları arttı. Telli, koronavirüs kapıp, ailesine bulaştırma korkusuyla hastaneye gitmeyi ihmal etti. Ağrıları şiddetlenmesine rağmen hastaneye gitmeyen Telli'nin 22 Nisan'da belden aşağısı tutmamaya başladı. Bunun üzerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Telli, acil ameliyata alındı; ancak kısmi felç oldu. Hastaneye yaklaşık 1 ay geç başvurması nedeniyle belden aşağısı tutmayan Telli, şimdi yeniden yürüyebilmek için aynı hastanede fizik tedavi görüyor.

'KEŞKE DAHA ERKEN GELSEYDİM'Murat Telli, bulaş korkusuyla hastaneye başvurmadığını anlatarak, "'Koronavirüs kaparım' korkusuyla 'Daha sonra giderim' diyerek gitmedim. Belimden altında uyuşma oldu, felç geçirdim, hemen hastaneye başvurdum. Acil ameliyata alındım, geç kaldım. Keşke daha erken gelseydim, belki şu an durumum daha normal olurdu. Semptomu, rahatsızlığı olanlar mutlaka hastaneye gelsin. 'Koronavirüs olurum' diye insanlar hastaneye gelmiyor; ama diğer hastalık ilerliyor. Hocalarım 'Erken gelseydin felç kısmını görmeyecektin, ameliyat olup gidecektin' dediler. Ben koronavirüsten korktum, hastaneye gelmedim daha beter hastalığa yakalandım" dedi.'KORONAVİRÜS KORKUSUYLA GELMEYEN HASTALAR VAR'Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cahit Kural ise Murat Telli'nin hastaneye geldiğinde bacaklarında kuvvet kaybı olduğunu söyleyerek, "Omuriliği ciddi oranda basan bel fıtığı olduğunu tespit ettik. Felç olarak hastaneye başvurdu. Koronavirüs pandemisi süresince bel ve boyun fıtığı olup takiplerini 'Koronavirüs kaparım, yoğun bakıma düşerim, aileme bulaştırırım' korkusu ile hastanemize gelmeyen hastalarımız var. Bu hastaların bir kısmında ilerleyici kuvvet kaybı, cinsel fonksiyon bozuklukları, idrar ve gaita ile ilgili problemleri meydana geliyor. Maalesef bu hastalar son çare olarak hastaneye geliyor. Bu yüzden yapacağımız ameliyatın etkisi de sınırlı oluyor. 'Kuvvet kaybınız varsa büyük abdest ve idrar ile ilgili probleminiz varsa acil gelin, bu tür semptomlar varsa 4-6 saat içinde acil ameliyata alalım' diyoruz" diye konuştu. 'BAŞARI ORANI DÜŞÜYOR'

Erken sürede cerrahi işlemde başarı oranının yüzde 95'lerin üzerine çıktığını belirten Doç. Dr. Kural, "Cerrahi süresi uzayınca maalesef başarı oranı da düşüyor. Beyin ve sinir cerrahisi olarak omuriliğe basan fıtığı kaldırıyoruz; ama oluşmuş bir hasarımız var, oluşmuş hasarı fizik tedavi ile geri döndürmek için yoğun şekilde uğraşıyoruz. Murat beyi ameliyattan sonra fizik tedaviye aldık, şu an kısmi felç durumumuz var" dedi.

Koronavirüs, Nisan, Gata, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs korkusuyla hastaneye gitmedi, felç oldu - Son Dakika


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