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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 96 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 96 oldu

30.10.2021 20:08
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 96 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 344 bin 163 testte 23 bin 96 vaka tespit edildi. 203 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 632 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 344 bin 163 testte 23 bin 96 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 203 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 632 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 89,21, 2'nci doz ortalaması yüzde 78,32 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 55 milyon 375 bin 923, 2'nci dozda 48 milyon 614 bin 256 ve 3'üncü dozda 11 milyon 126 bin 771 olmak üzere toplam 116 milyon 210 bin 213 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.'ÖNLENMESİ MÜMKÜM ÖLÜMLER ÖNLENMELİ'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "30 Ekim 2020 İzmir depremi hepimizi sarsmıştı. Depremde 117 insanımız can verdi. Bir anda yıkımlara yol açan bir afet. Kayıpları hastalığa bağlı, süreci bilinen ölümlerle elbette bir tutulamaz. Ama unutmayın; sadece bugünkü vefat sayımız 203. Önlenmesi mümkün ölümler önlenmeli" dedi.

Haber:  ANKARA,


Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 96 oldu

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 96 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 96 oldu - Son Dakika
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