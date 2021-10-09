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Son dakika haber: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 645 oldu - Son Dakika

Son dakika haber: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 645 oldu

09.10.2021 19:45
Son dakika haber: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 645 oldu

Son dakika haber... 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 348 bin 856 testte 28 bin 645 vaka tespit edildi. 206 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 217 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid-19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 348 bin 856 testte 28 bin 645 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 206 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 217 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 87,75, 2'nci doz ortalaması yüzde 74,36 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 54 milyon 467 bin 941, 2'nci dozda 46 milyon 156 bin 214 ve 3'üncü dozda 10 milyon 730 bin 752 olmak üzere toplam 112 milyon 225 bin 352 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt oldu.'ŞU TABLO ÇOOK DEĞİŞİR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada gençlere seslenerek, "Gençler, bize salgından çıkış yolunu gösterin! Yeni vakalarda en yüksek oranı sizler oluşturuyorsunuz. Hastalığı fark etmeden bulaştırmanız çok kolay! Covid'siz günlerin özlemini en çok duyansa sizlersiniz. Aşınızla, günlük hayatınızla bize örnek olsanız… Şu tablo çook değişir!" dedi.

Haber:  ANKARA,


Son dakika haber: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 645 oldu

Sağlık Bakanlığı, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 645 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 645 oldu - Son Dakika
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