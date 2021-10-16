Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 537 oldu - Son Dakika

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 357 bin 167 testte 28 bin 537 vaka tespit edildi. 212 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 611 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 357 bin 167 testte 28 bin 537 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 212 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 611 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 88,34, 2'nci doz ortalaması yüzde 76,09 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 54 milyon 833 bin 779, 2'nci dozda 47 milyon 226 bin 488 ve 3'üncü dozda 10 milyon 853 bin 986 olmak üzere toplam 113 milyon 862 bin 236 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Muğla Balıkesir ve Burdur olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa Ağrı ve Bayburt oldu.'TOPLUM GENÇLERİN MÜCADELEYE KATILMMASINI BEKLİYOR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni vakalar içinde gençlerin oranı artış gösteriyor. Umulanın aksine, üniversite öğrencilerimiz arasında aşılanma oranı düşük. Sağlıklı bir eğitim ortamı için gençlerimiz aşılarını aksatmadan yaptırmalı. Toplum, bütün gençlerinin aşı olarak mücadeleye katılmalarını bekliyor" dedi.

Haber: ANKARA,