Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 760 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 29 bin 760 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 361 bin 350 testte 29 bin 760 vaka tespit edildi. 214 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 803 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 361 bin 350 testte 29 bin 760 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 214 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 803 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 88,63, 2'nci doz ortalaması yüzde 76,86 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 55 milyon 13 bin 831, 2'nci dozda 47 milyon 704 bin 367 ve 3'üncü dozda 10 milyon 908 bin 902 olmak üzere toplam 114 milyon 620 bin 510 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Ordu Balıkesir , Edirne ve Burdur olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa Ağrı ve Bayburt oldu.'ACABA NEREDE HATA YAPIYORUZ?'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, nüfusa kıyasla aşı oranı en iyi ülkeler arasında. Buna rağmen, günlük vaka ve can kaybı sayılarımız arasında belirgin farklar var. Aşı her yerde benzer etkiyi göstereceğine göre, acaba nerede hata yapıyoruz? Tedbirlerde zayıfız. Aşılanma da tedbir de artmalı" dedi.

Haber: ANKARA,