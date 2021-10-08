Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 201 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 201 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 360 bin 115 testte 30 bin 201 vaka tespit edildi. 188 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 167 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid-19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 360 bin 115 testte 30 bin 201 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 167 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 87,69, 2'nci doz ortalaması yüzde 74,16 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 54 milyon 427 bin 81, 2'nci dozda 46 milyon 30 bin 897 ve 3'üncü dozda 10 milyon 714 bin 829 olmak üzere toplam 112 milyon 37 bin 763 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli Balıkesir ve Burdur olurken 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Bayburt Batman , Diyarbakır ve Şanlıurfa oldu.'TABLO, CİDDİ İHMALLERİMİZ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ana gündeminizin salgın olmasını istemiyoruz. Konuya odaklanma görevi bizim. Olağan hayatınıza kavuşmanız için sizden beklediğimiz, tedbirli davranarak kendinizi korumanız. Aşı olarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandırmanız. Bu tablo ciddi ihmallerimiz olduğunu gösteriyor" dedi.

Haber: ANKARA,