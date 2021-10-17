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Koronaya yakalanan 25 yıllık hemşire, 46 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Koronaya yakalanan 25 yıllık hemşire, 46 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

17.10.2021 16:09
Koronaya yakalanan 25 yıllık hemşire, 46 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Konya'da korona virüse yakalandıktan sonra görev yaptığı hastanede tedavi altına alınan 43 yaşındaki 25 yıllık hemşire Melek Çolak, yoğun bakımdaki 46 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Konya'da korona virüse yakalandıktan sonra görev yaptığı hastanede tedavi altına alınan 43 yaşındaki 25 yıllık hemşire Melek Çolak, yoğun bakımdaki 46 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Konya Numune Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Melek Çolak'ın (43), 2 Eylül 2021 tarihinde Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine görev yaptığı hastanede tedavi altına alınan ve durumu ağırlaşan Melek Çolak, Yoğun Bakım Ünitesine alındı. 25 yıllık hemşire olan Melek Çolak, 46 gündür yaşam mücadelesi verdiği hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Meslektaşlarını ve görev yaptığı hastane çalışanlarını yasa boğan Melek Çolak'ın cenazesi, memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Korona virüse yenik düşen hemşire Melek Çolak'ın ablasının da aynı hastanede hemşire olarak görev yaptığı ve aynı yıl hemşirelik mesleğine başladığı öğrenildi.

Öte yandan, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç da, il müdürlüğüne ait resmi web sitesinden paylaştığı başsağlığı mesajında, "Konya Numune Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapmakta olan mesai arkadaşımız Melek Çolak'ın hayatını kaybettiğini çok derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum sağlık çalışanımıza Allah'tan rahmet niyaz eder, başta ailesi ve sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerine yer verdi. - KONYA

Koronavirüs, Yoğun Bakım, Eylül, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Koronaya yakalanan 25 yıllık hemşire, 46 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronaya yakalanan 25 yıllık hemşire, 46 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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