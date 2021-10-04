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Korse içerisine gizlenmiş 478,6 gram altın ele geçirildi - Son Dakika

Korse içerisine gizlenmiş 478,6 gram altın ele geçirildi

04.10.2021 17:48
Korse içerisine gizlenmiş 478,6 gram altın ele geçirildi, System.String[]

Kilis'te Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda bir kişinin belindeki korse içerisine gizlenmiş 478,6 gram altın ele geçirildi.

Kilis'te Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda bir kişinin belindeki korse içerisine gizlenmiş 478,6 gram altın ele geçirildi.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir kişide üst araması yaptı.

Ekipler, söz konusu kişinin bel kısmında bulunan korse içerisine gizlenmiş 478,6 gram altın buldu.

Şüpheli hakkında Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatıldı.

Korse içerisine gizlenmiş 478,6 gram altın ele geçirildi

Kaçakçılık, Türkiye, Medya, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Korse içerisine gizlenmiş 478,6 gram altın ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Korse içerisine gizlenmiş 478,6 gram altın ele geçirildi - Son Dakika
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