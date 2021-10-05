Korudağ balının coğrafi işaret yolcuğu başladı - Son Dakika

Mustafa Helvacıoğlu: "Keşan markalarla büyüyor, büyüdükçe de markalaşıyor"

Keşan Belediyesi ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında Korudağ balına coğrafi işaret alınması için protokol imzalandı.

Konuyla ilgili saat 13.00 sıralarında konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısına, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin katıldı.

"Keşan'ımızın yöresel değerlerine sahip çıkmak ve geliştirmek için hep birlikte çalışıyoruz"

Toplantıda konuşan Helvacıoğlu, Keşan'da markalaşma yönünde önemli bir adım attıklarını ifade ederek, "Keşan Belediyesi, Trakya Kalkınma Ajansı ve bal üreticileri birliği olarak Korudağ balımız için ortak protokol oluşturmak için bugün bir aradayız. Ciddi bir adım atıyoruz. Korudağ balının markalaşması yönünde birlikteyiz. Üreticilerimizin Korudağ'da yapmış oldukları üretimi düşünürsek önemli bir potansiyeli açığa çıkarma ve markalaşma adına protokolümüzü imzalıyoruz. Keşan'ımızın yöresel değerlerine sahip çıkmak ve geliştirmek için hep birlikte çalışıyoruz. Kıymetli olan Korudağ balımızı daha da kıymetlendirmek ve katma değer yaratmak için ortak bir çaba içerisindeyiz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, markalarımız ile büyümek büyüdükçe de markalaşmak amacındayız. Bölgemizde üretilen ürünler değerlensin, katma değeri artsın, üreticimiz ve Keşan'ımız daha da çok kazansın vizyonunu ortaya koyuyoruz. Daha önce Keşan TSO'nun almış olduğu Siğilli Bamyası, Satır Et, İpsala Pirinci noktasında ajansımızın emekleri olmuştu. Hamzadere bölgesini bütün olarak düşünürsek ne kadar önemli bir marka yolculuğu yaptığımıza dikkat çekiyoruz. Önümüzdeki süreçte Keşan TSO da Mecidiye kavununa coğrafi işaret alacak.Kent müzemiz, Saros Körfezimiz gibi bölgemizin ortak değerleri ve bunları markalaştırmak için de çalışıyoruz. Bu anlamda bugün; Korudağ balı için Kalkınma Ajansımız ile hazırladığımız protokolü imzalayacağız ve Korudağ balı da coğrafi işaret yolculuğuna başlamış olacak. Çalışmalarımıza başladık.Her zaman ifade ettik bugün yine ifade ediyoruz markalarımızı çoğaltacak, büyütecek ve Türkiye'ye örnek olacağız. Çünkü çok iyi biliyoruz ki; yöresel ürünlerin tescillenmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere bırakılmasıyla ekonomimiz de ivme kazanacak." dedi.

"Biz neden kendi markamızı yaratmayalım?"

Açıklamasının devamında Korudağ balına neden marka alınacağına dair bilgilendiren Helvacıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Polen oranı emsal ballardan yüksek ve enerji potansiyeli daha fazla. Şeker değeri 0'a yakın. Trakya'nın ve bölgemizin endemik bitkilerinden elde edildiğinden aroma farkı diğer ballardan daha kaliteli. 50 kilometreye yakın orman şeridimiz var. Ulusal markalar bölgemizden tonlarca mal alıyor. Biz neden kendi markamızı yaratmayalım? Var olan balımızı tescilliyoruz. Hayırlı olsun. Keşan markalarla büyüyor, büyüdükçe de markalaşıyor."

"Korudağ balı konusunda hikayemiz başladı"

Mustafa Helvacıoğlu'nun ardından söz alan Mahmut Şahin, "Trakya'mızda coğrafi işaretleri ürünlerin kazanılması ve bu vesile ile de ticaretin, ekonominin artmasını, kırsalda kalkınmanın önünü açmak istiyoruz. Belediye Başkanımızla uzun zamandır bu ve buna benzer konularda birlikte çalışıyoruz. 50 kilometrelik önemli bir hattan bahsediyoruz. Gelecek nesillere bu mirası bırakacağız. Aynı zamanda bu mirası bırakırken de buradaki üreticilerimizin kendilerine ait markaları olsun. İleride bir bal sağım ünitesi kurulabilir. Yereldeki insanlarımız markalaşarak ürünlerini değerli hale getirerek pazarlama imkanı bulsun istiyoruz. Coğrafi işaret belgesi bu balın burada yetiştiğine, bu bölgeye has olduğuna, bölgedeki bitkilerden elde edilen ürün olmasından dolayı tescillenmeli. Korudağ balı konusunda da hikayemiz başladı. Buradan da bir başarı hikayesi oluşturmak istiyoruz.