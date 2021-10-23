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Koruma çalışmaları sonuç verdi; 543 bin 704 yavru caretta caretta denizle buluştu - Son Dakika

Koruma çalışmaları sonuç verdi; 543 bin 704 yavru caretta caretta denizle buluştu

23.10.2021 11:00
Koruma çalışmaları sonuç verdi; 543 bin 704 yavru caretta caretta denizle buluştu

Koruma çalışmaları sonuç verdi; 543 bin 704 yavru caretta caretta denizle buluştuTARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında bulunan caretta caretta türü...

Koruma çalışmaları sonuç verdi; 543 bin 704 yavru caretta caretta denizle buluştu

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarını koruma çalışmaları sonuç verdi. Bu yıl 543 bin 704 caretta caretta yavrusu ve 310 bin 160 yeşil deniz kaplumbağa yavrusu denizle buluştu. 2019'da 193 bin 368, 2020'de ise 381 bin 24 caretta caretta yavrusu denize ulaşmıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü, bu yıl da üniversiteler ve gönüllü kuruluşlarla yaptığı iş birliği neticesinde deniz kaplumbağalarını koruma çalışmalarını sürdürdü. Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması ve Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması sözleşmeleri kapsamında deniz kaplumbağalarının korunması amacına yönelik yapılan çalışmalarla her yıl denize ulaşan deniz kaplumbağası sayısı artıyor. Yaşamlarının neredeyse tamamını denizlerde geçiren ve sadece yumurtlamak için mayıs ve eylül ayları arasında karaya çıkan nesilleri tehlike altındaki deniz kaplumbağaları, çevre kirliliği, iklim değişikliği, sahillerin olumsuz kullanımı, ses ve ışık kirliliğinden olumsuz etkileniyor.

KORUMA ÇALIŞMALARIDeniz kaplumbağalarını bu tür tehditlere karşı farklı koruma çalışmaları yapılıyor. DKMP Genel Müdürlüğü'nce bu kapsamda turistler, sanayiciler ve yöre halkı kumsalı nasıl kullanacakları konusunda bilgilendiriliyor ve bilinçlendiriliyor. Deniz kaplumbağalarının yuvalarına kum altı ve kum üstü kafesleme çalışmaları yapılıyor ve su altında kalan kafesler daha kuru kumul ortamlara taşınıyor. Koruma çalışmalarının yanı sıra beslenme, kışlama alanları gibi bilgilerin belirlenmesi için deniz kaplumbağaları takılan uydu vericiler ile izleniyor. Geçen yıl bu vericiler sayesinde bir dişi kaplumbağanın Akyatan'dan Kuzey Afrika'ya kadar gittiği tespit edildi.BU YIL 543 BİN 704 CARETTA CARETTA YAVRUSUYürütülen koruma ve izleme çalışmaları sonucunda her yıl denize ulaşan ceratta ceratta yavrularının sayısı arttı. Bu yıl 143,7 kilometre sahil şeridindeki yuvalara caretta carettalar 679 bin 630, yeşil deniz kaplumbağaları (chelonia mydas) ise 387 bin 700 yumurta bıraktı. Bu yumurtalardan çıkan yavrulardan 543 bin 704 caretta caretta ve 310 bin 160 yeşil deniz kaplumbağası denizle buluştu. 2019'da yuvalara caretta carettalar 241 bin 710, yeşil deniz kaplumbağaları ise 423 bin 300 yumurta bıraktı, bu yumurtalardan 193 bin 368 caretta caretta yavrusu ve 338 bin 640 yeşil deniz kaplumbağası yavrusu denize ulaştı. 2020'de de caretta carettalar 476 bin 280, yeşil deniz kaplumbağaları 406 bin 500 yumurta bıraktı. Bu yumurtalardan çıkan yavrulardan 381 bin 24 caretta caretta ve 325 bin 200 yeşil deniz kaplumbağası denizle buluştu.

Caretta caretta yavrularının denize ulaşma çabaları DKMP Genel Müdürlüğü ekiplerince görüntülenip, fotoğraflandı.

Koruma çalışmaları sonuç verdi; 543 bin 704 yavru caretta caretta denizle buluştu
Koruma çalışmaları sonuç verdi; 543 bin 704 yavru caretta caretta denizle buluştu
Koruma çalışmaları sonuç verdi; 543 bin 704 yavru caretta caretta denizle buluştu
Koruma çalışmaları sonuç verdi; 543 bin 704 yavru caretta caretta denizle buluştu
Koruma çalışmaları sonuç verdi; 543 bin 704 yavru caretta caretta denizle buluştu
Koruma çalışmaları sonuç verdi; 543 bin 704 yavru caretta caretta denizle buluştu
Koruma çalışmaları sonuç verdi; 543 bin 704 yavru caretta caretta denizle buluştu
Koruma çalışmaları sonuç verdi; 543 bin 704 yavru caretta caretta denizle buluştu
Koruma çalışmaları sonuç verdi; 543 bin 704 yavru caretta caretta denizle buluştu
Koruma çalışmaları sonuç verdi; 543 bin 704 yavru caretta caretta denizle buluştu
Koruma çalışmaları sonuç verdi; 543 bin 704 yavru caretta caretta denizle buluştu
Koruma çalışmaları sonuç verdi; 543 bin 704 yavru caretta caretta denizle buluştu
Koruma çalışmaları sonuç verdi; 543 bin 704 yavru caretta caretta denizle buluştu

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Akdeniz, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koruma çalışmaları sonuç verdi; 543 bin 704 yavru caretta caretta denizle buluştu - Son Dakika


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