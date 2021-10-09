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'Koşar Adım LÖSEV' gönüllüleri İstanbul Maratonu'nda çocuklar için koşacak - Son Dakika

'Koşar Adım LÖSEV' gönüllüleri İstanbul Maratonu'nda çocuklar için koşacak

09.10.2021 14:14
'Koşar Adım LÖSEV' gönüllüleri İstanbul Maratonu'nda çocuklar için koşacak

Lösemi ve kanser mücadelesi veren çocuklar için sayıları 5 milyona yaklaşan LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı gönüllüleri kansere karşı farkındalık ve kaynak sağlamak adına birçok projede buluşuyor.

Lösemi ve kanser mücadelesi veren çocuklar için sayıları 5 milyona yaklaşan LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı gönüllüleri kansere karşı farkındalık ve kaynak sağlamak adına birçok projede buluşuyor. Türkiye'nin farklı noktalarında gerçekleşen sportif aktivite ve maratonlara "Koşar Adım LÖSEV" adıyla katılan LÖSEV Gönüllüleri yaklaşan 43. İstanbul Maratonu için de antrenmanlara başladı.

Yaşıtları okul sıralarında eğitimlerine devam ederek, spor ve sanatla buluşarak, sosyal ve kültürel olarak gelişirken, lösemili çocuklar küçük yaşlarından itibaren hastane odalarında kanserle mücadelede ediyor. Üstelik lösemiyi yendikten sonra da yaşıtlarıyla aralarında kapatılması güç olan eğitimden uzak geçirdikleri bir zaman dilimi kalıyor. LÖSEV, sağlıkta olduğu gibi eğitimde de çocukların hayatına destek olmak amacıyla geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Koşar Adım Gönüllüleri ile bu yıl da çocukların eğitim giderleri için 43. İstanbul Maratonu'nda yerini alacağını duyurdu.

Maratona katılacak "Koşar Adım LÖSEV" takımı bu hafta sonu Beşiktaş Sanatçılar Parkı'nda gerçekleşen antrenmanda buluştu. Renkli görüntülerin yaşandığı antrenman sonrası tüm gönüllüler LÖSEV'in Levent'teki ofisinde bir araya geldi ve İstanbul Maratonu öncesi moral topladı.

SENDE KOŞAR ADIM LÖSEV TAKIMINDA YER ALABİLİRSİN

Türkiye'de düzenlenen birçok sportif organizasyonun içinde gönüllüleri ile yer alan LÖSEV, Türkiye'nin her noktasından tüm gönüllülerini 43. İstanbul Maratonu koşucusu olmaya çağırıyor.  "Sen de Koşar Adım LÖSEV Takımında yer alabilirsin" diyen LÖSEV, hala süren online başvuru ile LÖSEV hedefleri için tüm katılımcıların kendi adıyla veya şirket olarak, online bağış kampanyaları başlatarak, lösemili çocukların eğitimlerine destek olabileceklerini duyurdu.


'Koşar Adım LÖSEV' gönüllüleri İstanbul Maratonu'nda çocuklar için koşacak
'Koşar Adım LÖSEV' gönüllüleri İstanbul Maratonu'nda çocuklar için koşacak
'Koşar Adım LÖSEV' gönüllüleri İstanbul Maratonu'nda çocuklar için koşacak
'Koşar Adım LÖSEV' gönüllüleri İstanbul Maratonu'nda çocuklar için koşacak

İstanbul, Kanser, Lösemi, LÖSEV, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Koşar Adım LÖSEV' gönüllüleri İstanbul Maratonu'nda çocuklar için koşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Koşar Adım LÖSEV' gönüllüleri İstanbul Maratonu'nda çocuklar için koşacak - Son Dakika
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