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KOSGEB binasına 47 bin liralık klozet takıldığı iddiası - Son Dakika

KOSGEB binasına 47 bin liralık klozet takıldığı iddiası

11.10.2021 15:13
KOSGEB binasına 47 bin liralık klozet takıldığı iddiası

KOSGEB'in tadilatı devam eden binasının 18. katındaki makam ve dinlenme odalarına 47 bin liralık klozet ve masajlı duş sistemi takılacağı iddiaları bazı haber sitelerinde yer aldı. KOSGEB'den yapılan açıklamada, söz konusu klozetin 850 liradan başladığı belirtilerek 47 bin lira iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, bir gazetede "KOSGEB binasına 47 bin liralık klozet" ve "Bürokrata masajlı duş ve akıllı klozet" başlıklarıyla yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. KOSGEB'den yapılan yazılı açıklamada, habere konu açık ihalenin 9 Eylül 2021'de gerçekleştirildiği ve 2018'de hizmete giren KOSGEB binasının 3 yıldır bekleyen muhtelif onarım ve tadilat işleri yanında Kovid-19 salgını şartlarında personel ve vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda iş ve işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için ihtiyaç duyulan yapım işlerini kapsadığı belirtildi.

''SÖZ KONUSU KATTA BAŞKANIN MAKAM ODASI BULUNMUYOR''

KOSGEB binasının boş ve atıl durumdaki 18'inci katının ihtiyaçlar dahilinde hizmete alınması için yapım işlerinin listelendiği kaydedilen açıklamada, söz konusu katta KOSGEB Başkanının makam odası bulunmadığı ve planlanmadığı ifade edildi.

''MASAJLI DÜŞ SİSTEMİ'' İDDİASI

Haberde geçen "masajlı duş sistemi" ifadesinin, söz konusu ürünün piyasadaki kullanılan adı olduğuna işaret edilerek, ürünün piyasadaki fiyatının 400 liradan başladığı vurgulandı. Aynı haberdeki "led ışıklı koku yapmayan akıllı klozet" ifadesinin, ihalenin teknik şartnamesinde dahi geçmediğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''KLOZETİN PİYASA DEĞERİ 850 LİRADAN BAŞLIYOR''

"Bu ifade sözde haberi yazanların ilgi ve hayal dünyasını yansıtmaktadır. İhale şartnamesinde yer alan 'Gömme Rezervuarlı Klozet' ifadesiyle her yerde kullanılan, standart klozet tarif edilmiş olup, ürünün piyasadaki fiyatı ise 850 liradan başlamaktadır. Durum böyleyken KOSGEB Başkanı'nın makam odasına 47 bin liralık akıllı klozet konulacağı gibi apaçık bir yalan, iftira ve çarpıtmayı yazanların daha önce de kamu binalarına altın klozet yapıldığı yalanını ortaya atanlara kılavuzluk yaptıkları aşikardır. İhaleye konu onarım, tadilat ve yapım işleri, KOSGEB binasını iş sağlığı ve güvenliği konusunda standartlara uygun hale getirmek, penceresi olmayan ve pandemi şartlarında risk oluşturan odalara pencere açmak, otoparklara kazaları engelleyici stoperler koymak, personel ve ziyaretçilerin sık kullandığı mescit ve yemekhaneyi pandemi şartlarına daha uygun hale getirmek gibi zorunlu ihtiyaçları kapsamaktadır."

''TASARRUF TEDBİRLERİ GENELGESİNE UYGUN''

Açıklamada, söz konusu ihalenin, Cumhurbaşkanlığının tasarruf tedbirleri genelgesine aykırılık teşkil etmediğinin altı çizildi. Başkanlığın yıllık bakım-onarım bütçesinin neredeyse yarısı oranında bir bütçeyle bu işlemlerin gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, "KİK mevzuatına uygun şekilde gerçekleştirilen ve hiçbir lüks harcama barındırmayan standart onarım, tadilat ve yapım işlerini içeren bir ihale tamamen yalan ve asılsız bir haberle çarpıtılmıştır. KOSGEB gibi 3,5 milyon işletmeye hizmet eden, Türkiye ekonomisinin büyümesine omuz veren bir kurumu yıpratmayı amaçlayan bu yalan ve asılsız habere karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz." ifadeleri kullanıldı.

KOSGEB binasına 47 bin liralık klozet takıldığı iddiası

Kosgeb, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KOSGEB binasına 47 bin liralık klozet takıldığı iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: KOSGEB binasına 47 bin liralık klozet takıldığı iddiası - Son Dakika
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