KOSGEB'den Sinop'taki işletmelere 10 yılda 151 milyon lira destek - Son Dakika

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Sinop İl Müdürü Nedim Kaşıkırık, kentte bulunan işletmelere 10 yılda 151 milyon 579 bin lira destek verildiğini belirtti.

Kaşıkırık, AA muhabirine, 2012 yılında kurulan KOSGEB Sinop İl Müdürlüğünün 10 yıldır aralıksız hizmet verdiğini söyledi.

İşletmelerin il müdürlüğüne başvuru yaparak geri ödemesiz hibe desteği ve kredi desteğinden yararlandıklarını belirten Kaşıkırık, bu kapsamda 10 yılda 2 bin 163 işletmeye toplam 39 milyon 310 bin lira geri ödemesiz hibe verildiğini, kredi desteğinden faydalanan 2 bin 676 işletmeye de 112 milyon 268 bin 751 lira sağlandığını anlattı.

KOSGEB İl Müdürlüğü olarak toplam 151 milyon 579 bin lira destek verildiğini aktaran Kaşıkırık, "Özellikle iş kurmayı düşünenler ve imalat ile ilgili destek bekleyen işletmeler, il müdürlüğünü ziyaret ederek bilgi alabilir veya başvurularını internet üzerinden yapılabilirler. KOSGEB tarafından verilen tüm destekler ücretsizdir. 'Biz size kredi desteği sağlayacağız' gibi sözlerle sizlerden ücret talep edenlere kesinlikle itibar etmemeli. Her türlü bilgiyi aracısız olarak KOSGEB İl Müdürlüğünden alabilirler." dedi.

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