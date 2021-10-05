Koski'den zaman ve maliyet avantaji sağlayan sistemler - Son Dakika

Su ve kanalizasyon şebekesi hizmetlerinde Türkiye'ye örnek teşkil eden ve 6360 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu'nun en başarılı uygulayıcısı olan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehir şebeke suyu, atık su ve tatlı su şebekesinin yanı sıra; sulama suyu, yağmur suyu ve mor şebeke ile Türkiye'de 6 ayrı su şebekesine sahip tek su ve kanalizasyon idaresi unvanını da koruyor.

Akıllı su şebekesi ile sürdürülebilir, ekonomik ve güvenli içme suyu tedarikini verimli bir şekilde sağlamak için kendisine bağlı tüm kullanıcıların eylemlerini akıllıca entegre edebilen su ağıyla faaliyetlerini sürdüren Konya Büyükşehir KOSKİ Genel Müdürlüğü, jeofizik ölçüm ve radar sistemiyle fark oluşturmaya devam ediyor.

JEOFİZİK ETÜD UYGULAMASI

Günümüz şartlarına uygun olarak yer altı suyu aramalarında KOSKİ Genel Müdürlüğü'nce uygulanan Düşey Elektrik Sondajı (DES) ve SP (Self-Potansiyel) yöntemi, kayaçların yatay ya da düşey yöndeki elektriksel iletkenlik farklarından yararlanarak jeolojik yapının ortaya konmasını sağlıyor. Aynı prensiple jeofizik etütler uygulanıyor. Bu amaç doğrultusunda arazide gerçekleştirilen ölçümler sonucu elde edilen görünür özdirenç değerleri, çeşitli değerlendirme yöntemleri yardımıyla değerlendirilerek ortamdaki katmanlara ait kalınlık, özdirenç, tabaka sınırıları ve tahmini akifer parametrelerini saptıyor. Saptanan bu parametrelerden yararlanarak ortama ilişkin kuramsal, jeolojik model ortaya konularak içme ve kullanma suyu temini için açılan sondajlara yön veriliyor.

RADAR GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, kullandığı radar görüntüleme cihazıyla yer altına sismik ses dalgaları göndererek,yer altında yoğunlukları farklı objelere çarpan ses dalgalarının geri yansımasıyla paraboller oluşturuyor. Bu paraboller ile yer altında kalmış, bilinmeyen kanalizasyon hatları, içme suyu hatları, boru ve menhollerin tespitinde, altyapıların sayısallaştırılmasında zaman ve maliyetler bakımından avantaj sağlayan KOSKİ, yer altındaki içme suyu ve kanalizasyon hatlarını 6 metre derinliğe kadar tespit edebiliyor.