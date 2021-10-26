Kosovalı heyet, Kırşehir'de şed kuşanma törenine katıldı - Son Dakika

Ahi Evran Veli ve Yunus Emre'nin yaşadığı toprakları ziyaret için Kırşehir'e gelen Kosovalı 80 kişilik heyet, şed kuşanma törenini izledi.

Cumhurbaşkanlığı ve UNESCO tarafından Ahi Evran Veli ve Yunus Emre'nin tanıtım programlarına alınması kapsamında Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ahi Evran Külliyesi'nde şed kuşanma töreni düzenledi.

Törene katılan ve şed kuşanmayı ilgiyle izleyen Kosavalı heyet, daha sonra Kırşehir ve Aksaray sınırları arasındaki Yunus Emre Türbesi ve Çilehanesi'ni ziyaret etti.

Kosova Yunus Emre Enstitüleri Müdürü Mehmet Ülker, törenden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kosova'dan Türkiye'ye Anadolu Medeniyeti ve İrfanına Yolculuk" programı kapsamında Kırşehir'e geldiklerini söyledi.

Ahi Evran Veli ve Yunus Emre'nin yaşadığı toprakları yerinde görmeyi istediklerini vurgulayan Ülker, şöyle konuştu:

"Bugün 80 kişiyle Kırşehir'deyiz. Ahi Evran ve Yunus Emre bu toprakların insanları. Bu iki öncü şahsiyet, hem Cumhurbaşkanlığımız hem de UNESCO tarafından anma programlarına dahil edildi. Biz bu iki öncü şahsiyeti sözlerle anlatmak yerine yaşadıkları yerlerin ruhunu da tanıtarak heyetteki kişilere anlatmak istedik. Kosova'da üniversitede rektör, dekan, akademisyen, tarihçi, öğretmen, birçok kişi ve kurum temsilcisi, belediye başkanı, meclis üyeleriyle buradayız. Ahi Evran Külliyesi'nde Ahi Evran Veli'yi yerinde anlattık."

Şed kuşanma töreninden etkilendiklerini vurgulayan Ülker, "Bu program öncü insanlarımızı daha somut ve güzel, belge ve görgüye dayalı anlatmaya vesile oldu." dedi.

Heyetten Ömer Ömeri de ortak tarih ve kültürel değere sahip oldukları topraklarda bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Buraya geldiğimizden beri kendimizi yalnız hissetmedik. Kırşehir'de kendimizi evimizde gibi hissettik. İzlediğimiz şed kuşanma töreni bizde de benzer şekilde yapılır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ortak bir tarihimiz ve kültürümüz var. Osmanlı Devleti zamanında 500 yıl birlikte yaşadık." ifadelerini kullandı.