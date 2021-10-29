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ŞANLIURFA - Kovid-19 aşı haritasının "kırmızı kenti" Şanlıurfa'da 80 mobil ekiple mücadele sürüyor - Son Dakika

ŞANLIURFA - Kovid-19 aşı haritasının "kırmızı kenti" Şanlıurfa'da 80 mobil ekiple mücadele sürüyor

29.10.2021 11:14

Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadele sürecinde 18 yaş ve üstünde en az iki doz aşılanma oranını gösteren haritada "kırmızı" kategoride kalan tek il Şanlıurfa'da, 80 mobil ekip ve 9 sabit nokta aracılığıyla vatandaşlara ulaşılmaya çalışılıyor.

Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadele sürecinde 18 yaş ve üstünde en az iki doz aşılanma oranını gösteren haritada "kırmızı" kategoride kalan tek il Şanlıurfa'da, 80 mobil ekip ve 9 sabit nokta aracılığıyla vatandaşlara ulaşılmaya çalışılıyor.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, AA muhabirine, Türkiye'de aşılama çalışmalarının başladığı günden bu yana Şanlıurfa'da da seferberlik ilan ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda kentteki hasta yoğunluğunun azalmasıyla aşı ekibi sayısını artırdıklarını anlatan Gülüm, "Şu anda ulaştığımız 80 mobil ekibimiz ve 9 sabit noktamızla, her iki çeşit Kovid-19 aşımızla Şanlıurfa halkının hizmetindeyiz. Aşı oranımız, bütün kolaylaştırıcı faktörlere rağmen arzu ettiğimiz yerde değil. Hafta içi benim de içerisinde olduğum idarecilerimiz, ekiplerle aşı oranının az olduğu köyleri tespit ederek oralara gidiyoruz. Şu anda 1200 civarında köye gidildi, 4 defa gittiğimiz köyler dahi var." dedi.

Gülüm, yaptıkları bilgilendirmeler, ziyaretler ve gösterdikleri çabalara rağmen arzu ettikleri aşı oranına henüz ulaşamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını, en yakın zamanda bu süreci nihayetlendirmek istediklerini belirtti.

Temmuzda hasta sayısının kentte çok yükseldiğini ancak şu anda da sağlık sistemini etkileyecek düzeyde olmadığını kaydeden Gülüm, şöyle konuştu:

"Ancak kasım sonu, aralık başı gibi salgında yeni bir dalga olma ihtimali yüksek. Bu tür ataklarda da aşı oranı düşük şehirler büyük boyutta bedel ödüyor. Sağlık hizmet sunumları ciddi boyutta etkileniyor ve bizim endişemiz bu. Bu nedenle başta gençlerimiz olmak üzere herkesi aşıya davet ediyoruz. Kentin birçok noktasında aşılama çabalarımız, çalışmalarımız var. Aşıya ulaşım çok kolay, çok rahat, yeter ki vatandaşlarımız aşı olmayı talep etsin."

"Genç hastaların sayısında 4 kat artış var"

Gülüm, son dönemlerde yeni varyantlarla gençlerin Kovid-19'dan daha fazla etkilendiğine dikkati çekti.

Bu nedenle hastalanan genç oranının her geçen gün artığını kaydeden Gülüm, şöyle devam etti:

"Genç hasta sayımızda bir önceki dalgalara göre 4 kat civarında artış var, artık gençlerimiz de daha çok hasta oluyor. Daha ağır geçirip, hastaneye yatış, hatta yoğun bakım ihtiyacı görecek ciddiyette hastalanıyorlar. Yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 95,5'i aşısını yapmamış veya tamamlamamış gruptan oluşuyor. Aşısını tamamlamış gruptan da çok az da olsa hastalarımız var ama tabii bunların hiçbirini bu zamana kadar kaybetmedik. Aşının bu kadar bariz bir etkisi varken değişik düşünceler ve yanlış bilgilerle aşıya tereddütle bakmalarını çok doğru bulmuyorum ve Şanlıurfa'ya da yakıştırmıyorum. Hiçbir Şanlıurfalının aşı haritasında kentinin son sırada yer almasını içine sindirmemesi, kabul etmemesi gerekiyor. Aşı her ne kadar gönüllülük esasına göre yapılsa da bu bir toplumsal vazife."

Tek tek tarım işçilerine ulaşılıyor

Gülüm, çoğunluğu aşısız olan, şehir dışında çalışan mevsimlik tarım işçilerinin kente dönmeye başlamasıyla aşılanmalarına yönelik çalışma yürüttüklerini belirtti.

Bir dönem kentin girişlerinde mevsimlik tarım işçilerini karşılayarak aşılarını yaptıklarını dile getiren Gülüm, şöyle konuştu:

"Şu anda adreslerini tespit ettiğimiz, geri dönmüş 140 bin tarım işçisini aşılamaya çalışıyoruz. Bunlar telefonla aranıyor, aşı yapmamış, aşısı tamamlanmamış hemşerilerimizin gerekirse evlerinde gerekirse en yakın birimimize yönlendirilerek aşıları yapılıyor. Bu vatandaşlarımızın aşılarının tamamlanmasına yönelik yoğun bir çabamız var. Çağrı ekiplerimiz vasıtasıyla vatandaşlarımızı mahalle mahalle arayarak, gerekli bilgilendirmeyi yaparak aşısını tamamlanmamış kişileri tespit ederek, o mahalleye aşı ekibi gönderiyoruz. Henüz mevsimlik tarım işçilerimizin dönüşleri tamamlanmış değil. İnşallah kasım sonuna doğru tamamı dönmüş olacak ve çok büyük oranda da aşıları düşük bir popülasyon olacak bu vatandaşlarımız. Aşıları düşük olan gruplar, her zaman bu tür hastalıklara açık. Bunların da Şanlıurfa'nın günlük vaka sayısını etkilemesinden endişe ediyoruz."

ŞANLIURFA - Kovid-19 aşı haritasının kırmızı kenti Şanlıurfa'da 80 mobil ekiple mücadele sürüyor
ŞANLIURFA - Kovid-19 aşı haritasının kırmızı kenti Şanlıurfa'da 80 mobil ekiple mücadele sürüyor
ŞANLIURFA - Kovid-19 aşı haritasının kırmızı kenti Şanlıurfa'da 80 mobil ekiple mücadele sürüyor
ŞANLIURFA - Kovid-19 aşı haritasının kırmızı kenti Şanlıurfa'da 80 mobil ekiple mücadele sürüyor
ŞANLIURFA - Kovid-19 aşı haritasının kırmızı kenti Şanlıurfa'da 80 mobil ekiple mücadele sürüyor
ŞANLIURFA - Kovid-19 aşı haritasının kırmızı kenti Şanlıurfa'da 80 mobil ekiple mücadele sürüyor
ŞANLIURFA - Kovid-19 aşı haritasının kırmızı kenti Şanlıurfa'da 80 mobil ekiple mücadele sürüyor
ŞANLIURFA - Kovid-19 aşı haritasının kırmızı kenti Şanlıurfa'da 80 mobil ekiple mücadele sürüyor

COVIRAN Bereket, Şanlıurfa, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Kovid-19 aşı haritasının 'kırmızı kenti' Şanlıurfa'da 80 mobil ekiple mücadele sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Kovid-19 aşı haritasının "kırmızı kenti" Şanlıurfa'da 80 mobil ekiple mücadele sürüyor - Son Dakika
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