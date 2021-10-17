Kovid-19 aşısı karşıtları, İzmir'de miting düzenledi - Son Dakika

İzmir'de bir grup, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan aşı, PCR testi ve maske kullanımını protesto etti.

Bornova Cumhuriyet Meydanı'na düzenlenen mitinge katılanlar, üst aramasının ardından alana alındı.

Maske, sosyal mesafe gibi salgınla mücadele kurallarına uymadıkları görülen eylemciler, sloganlar atarak Kovid-19 tedbirlerini ve aşıları protesto etti.

Mitingde konuşanlar da aşıların ve PCR testinin gereksiz olduğunu savundu.